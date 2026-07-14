«Сегодня у нас 3 годовщина. Для меня это был один из самых счастливых дней… бывают моменты, когда мы не слышим друг друга, когда эгоизм побеждает, когда трудно. Тогда я мысленно возвращаюсь в этот день, вспоминаю те эмоции, обещания и смысл, который мы заложили в нашем союзе, — меня это исцеляет… Может, именно для этого нужны церемонии? Эти священные моменты, которые питают вас еще долгое время? С годовщиной, мой муж. Люблю тебя», — написала Александра Головина.