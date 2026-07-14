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Александр Головин и его жена отпраздновали годовщину в ледяном баре

Актер опубликовал фото с женой в годовщину свадьбы
Александр Головин с женой
Александр Головин с женойИсточник: Legion-Media.ru

Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», отметил годовщину свадьбы со своей женой Александрой. Супруги выбрали для празднования необычное место — ледяной бар, расположенный в деловом комплексе «Москва-Сити». Чтобы чувствовать себя комфортно в холодном помещении, звездная пара надела шубы и валенки. Снимками с ледяного трона они поделились в соцсети.

Александр Головин с женой
Александр Головин с женойИсточник: Legion-Media.ru

Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», отметил годовщину свадьбы со своей женой Александрой. Супруги выбрали для празднования необычное место — ледяной бар, расположенный в деловом комплексе «Москва-Сити». Чтобы чувствовать себя комфортно в холодном помещении, звездная пара надела шубы и валенки. Снимками с ледяного трона они поделились в соцсети.

Александр Головин с женой / фото: соцсети
Александр Головин с женой / фото: соцсети

«Сегодня у нас 3 годовщина. Для меня это был один из самых счастливых дней… бывают моменты, когда мы не слышим друг друга, когда эгоизм побеждает, когда трудно. Тогда я мысленно возвращаюсь в этот день, вспоминаю те эмоции, обещания и смысл, который мы заложили в нашем союзе, — меня это исцеляет… Может, именно для этого нужны церемонии? Эти священные моменты, которые питают вас еще долгое время? С годовщиной, мой муж. Люблю тебя», — написала Александра Головина.

Напомним, что о помолвке с коллегой Александрой Поповой актер сообщил еще в мае 2023 года. Уже в июне пара подала заявление в ЗАГС, а 13 июля влюбленные официально стали мужем и женой. Как признавался сам Головин, он делает все возможное, чтобы его жена была счастлива. После череды неудач в личной жизни актер считает, что ему крупно повезло встретить «космическую» девушку.

Ранее в сети обсудили изменившуюся внешность звезды «Кадетства» на видео с интервью.