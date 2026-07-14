Звезда культового сериала «Клон» Джованна Антонелли поделилась с поклонниками трогательным моментом из прошлого. Актриса опубликовала в соцсети архивное фото, чтобы поздравить с юбилеем своего коллегу по съемочной площадке Мурилу Бенисиу. 55-летие актера стало поводом для теплых слов и ностальгии.
На снимке, который выложила Антонелли, запечатлены они вдвоем вместе с их общим сыном. В подписи к кадру артистка обратилась к имениннику: «С днем рождения, Мурилу. Спасибо, что подарил мне одну из моих самых больших любовей — нашего сына. Наслаждайся своей новой главой в жизни».
Отношения пары закончились спустя несколько месяцев после рождения Пьетро. Тогда Антонелли и Бенисиу официально заявили о расставании, но подчеркнули, что намерены совместно заниматься воспитанием ребенка. Сейчас актеры продолжают общаться: они периодически встречаются, проводят досуг вместе и даже снимаются в забавных видео.
Сами знаменитости утверждают, что между ними сохранилось взаимное уважение, и им комфортно в обществе друг друга. В одном из интервью Антонелли призналась, что никогда не думала ограничивать общение сына с отцом. По ее убеждению, дети не обязаны расплачиваться за разногласия взрослых, которые не способны прийти к согласию.
Ранее Джованна Антонелли похвасталась стройной фигурой в кружевном боди.