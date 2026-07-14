Сами знаменитости утверждают, что между ними сохранилось взаимное уважение, и им комфортно в обществе друг друга. В одном из интервью Антонелли призналась, что никогда не думала ограничивать общение сына с отцом. По ее убеждению, дети не обязаны расплачиваться за разногласия взрослых, которые не способны прийти к согласию.