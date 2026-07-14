Синицына стала матерью 5 августа 2020 года. С Павлом Табаковым актриса рассталась еще до рождения ребенка. Как рассказывала сама Синицына, бывший возлюбленный финансово обеспечивает девочку, и она не мешает ее встречам со знаменитыми родственниками. Звезда отмечала, что у дочери есть все шансы пойти по актерской стезе. По мнению артистки, внешне Миа похожа на родню со стороны отца, а вот характер унаследовала от нее.