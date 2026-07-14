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Софья Синицына показала фото с дочерью от Павла Табакова на Мальдивах

Актриса Софья Синицына показала фото с дочерью от Табакова с отдыха на Мальдивах
Софья Синицына на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба
Софья Синицына на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба

Актриса Софья Синицына, известная по драме «Чистые», поделилась снимком с отдыха на Мальдивах. На фото она запечатлена вместе с пятилетней дочерью Мией. Для выхода на пляж звезда выбрала для себя и девочки похожие купальники.

«Семейный образ», — подписала она снимок.

Софья Синицына с дочерью / фото: соцсети
Софья Синицына с дочерью / фото: соцсети

Синицына стала матерью 5 августа 2020 года. С Павлом Табаковым актриса рассталась еще до рождения ребенка. Как рассказывала сама Синицына, бывший возлюбленный финансово обеспечивает девочку, и она не мешает ее встречам со знаменитыми родственниками. Звезда отмечала, что у дочери есть все шансы пойти по актерской стезе. По мнению артистки, внешне Миа похожа на родню со стороны отца, а вот характер унаследовала от нее.

Ранее Софья Синицына снялась с дочерью на Мальдивах.