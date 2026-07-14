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Виктория Исакова трогательно обратилась к Юрию Морозу в годовщину его смерти

Актриса публично почтила память мужа в годовщину его смерти
Виктория Исакова и Юрий Мороз
Виктория Исакова и Юрий Мороз

Актриса Виктория Исакова в годовщину смерти своего супруга, режиссера Юрия Мороза, публично почтила его память, опубликовав обращение в социальных сетях. В эмоциональном посте она призналась, что спустя год после утраты по-прежнему ощущает силу их связи.

Юрий Мороз ушел из жизни в июле 2025 года в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Супруги прожили вместе более двух десятилетий. После его смерти Исакова воспитывает их 10-летнюю дочь Варвару.

В годовщину актриса разместила портрет режиссера и поделилась размышлениями о времени и любви, отметив, что, несмотря на прошедший год, чувство остается неизменным. Публикация вызвала отклик у подписчиков, которые выразили слова поддержки и соболезнования.

Юрий Мороз, фото: соцсети
Юрий Мороз, фото: соцсети

«Целый год… Всего лишь год … А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала Исакова.

Юрий Мороз — один из заметных российских режиссеров и продюсеров, работавший в кино и на телевидении. Его личная жизнь не раз оказывалась в центре внимания. В 2000 году он потерял первую супругу, актрису Марину Левтову, погибшую в результате несчастного случая.

Брак с Викторией Исаковой, заключенный в 2003 году, также начался с тяжелого испытания: их первая дочь умерла в младенчестве из-за редкого генетического заболевания. Спустя годы у пары родилась дочь Варвара.