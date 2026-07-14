Актриса Виктория Исакова в годовщину смерти своего супруга, режиссера Юрия Мороза, публично почтила его память, опубликовав обращение в социальных сетях. В эмоциональном посте она призналась, что спустя год после утраты по-прежнему ощущает силу их связи.
Юрий Мороз ушел из жизни в июле 2025 года в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Супруги прожили вместе более двух десятилетий. После его смерти Исакова воспитывает их 10-летнюю дочь Варвару.
В годовщину актриса разместила портрет режиссера и поделилась размышлениями о времени и любви, отметив, что, несмотря на прошедший год, чувство остается неизменным. Публикация вызвала отклик у подписчиков, которые выразили слова поддержки и соболезнования.
«Целый год… Всего лишь год … А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала Исакова.
Юрий Мороз — один из заметных российских режиссеров и продюсеров, работавший в кино и на телевидении. Его личная жизнь не раз оказывалась в центре внимания. В 2000 году он потерял первую супругу, актрису Марину Левтову, погибшую в результате несчастного случая.
Брак с Викторией Исаковой, заключенный в 2003 году, также начался с тяжелого испытания: их первая дочь умерла в младенчестве из-за редкого генетического заболевания. Спустя годы у пары родилась дочь Варвара.