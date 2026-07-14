После успеха литературного первоисточника интерес к экранизации «Леса» оказался вполне закономерным. За постановку отвечает режиссер и продюсер Гамлет Дульян, а главные роли исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый и Роза Хайруллина. Создатели обещают не просто историю о выживании в дикой природе, а атмосферный мистический триллер, в котором сама природа становится полноценным участником событий. Съемки проходили в реальных карельских лесах, что позволило максимально сохранить настроение оригинального романа. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Лес» и чего от него ждать.
Когда выйдет фильм «Лес»
После завершения съемок создатели официально объявили дату премьеры картины.
Фильм «Лес» выйдет в широкий российский прокат 12 ноября 2026 года. Дистрибьютором проекта выступает компания «Капелла Фильм».
Картина станет полнометражной экранизацией одноименного романа Светланы Тюльбашевой, который всего за несколько месяцев после выхода превратился в один из самых обсуждаемых российских бестселлеров последних лет. Режиссер Гамлет Дульян признавался, что книга буквально просилась на экран благодаря динамичному сюжету и кинематографичной атмосфере.
Жанр фильма создатели определяют как мистический триллер, но по мере развития событий история сочетает элементы психологической драмы, хоррора и фильма о выживании.
Где проходят съемки фильма «Лес»
Особую роль в картине играет сама природа, поэтому выбор съемочных площадок оказался принципиально важным.
Основные съемки прошли в Карелии, где разворачиваются события оригинального романа. По словам режиссера, команда сознательно отказалась от поиска похожих локаций в других регионах, чтобы сохранить подлинную атмосферу произведения.
Ради фильма на небольшом карельском полуострове была построена целая деревня. Работу осложняли постоянные ливни: дороги регулярно размывало, поэтому технику и оборудование приходилось перевозить на лодках и катерах. Кроме того, в съемках участвовали настоящие волки и волчата, что потребовало дополнительной подготовки и строгого соблюдения мер безопасности.
Сам Гамлет Дульян называл карельский лес одним из самых необычных мест, где ему доводилось работать, отмечая его почти мистическую атмосферу.
Кто снимается в фильме «Лес»
В центре проекта — актерский ансамбль, объединивший известных артистов разных поколений. Главные роли исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый и Роза Хайруллина.
Также в фильме снялись Екатерина Васильева, Анжела Белянская, Никита Родионов, Василиса Червова, Лора Коробских, Максим Павлович, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Алексей Аникин и другие актеры.
За постановку отвечает Гамлет Дульян, ранее работавший над проектами «Красные линии», «Последователи», «МЫ» и «8 способов любить». Он же выступил одним из продюсеров фильма.
О чем будет фильм «Лес»
В основе сюжета лежит история, в которой привычная поездка превращается в настоящий кошмар.
Две молодые москвички отправляются путешествовать по Карелии, но бесследно исчезают в бескрайнем лесу. Каждая новая попытка выбраться лишь сильнее запутывает их. Лес словно живет собственной жизнью: он наблюдает за незваными гостями, меняет привычные ориентиры и не позволяет покинуть свои владения.
Положение девушек становится все тяжелее — заканчиваются вода и еда, а времени на поиски выхода остается все меньше. Одновременно развивается другая сюжетная линия: в заброшенный деревенский дом приезжает странная семья, к появлению которой местные относятся крайне настороженно. Постепенно становится ясно, что судьбы всех героев тесно связаны, а разгадка происходящего скрывается глубоко в самом лесу.
Создатели обещают сохранить главную интригу книги, избегая прямого пересказа всех ее мистических тайн.
Интересные факты о фильме «Лес»
Помимо интригующего сюжета, проект интересен и обстоятельствами своего создания.
Роман Светланы Тюльбашевой, по которому снят фильм, вышел в 2024 году и быстро стал литературным событием. Книга получила премию «Сделано в России» журнала «Сноб», вошла в длинные списки премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», а также несколько раз попадала в рейтинги самых популярных художественных произведений книжных сервисов. Совокупный тираж романа превысил 100 тысяч экземпляров.
По словам режиссера Гамлета Дульяна, он прочитал книгу всего за два вечера и сразу увидел в ней потенциал для большого кино. Поэтому экранизация максимально бережно сохраняет место действия, атмосферу и общую структуру произведения.
Судя по первым кадрам и тизер-трейлеру, «Лес» делает ставку не только на напряженный сюжет, но и на выразительную визуальную атмосферу, в которой природа становится полноценным персонажем истории, а грань между реальностью и мистикой постепенно стирается.