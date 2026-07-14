После успеха литературного первоисточника интерес к экранизации «Леса» оказался вполне закономерным. За постановку отвечает режиссер и продюсер Гамлет Дульян, а главные роли исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый и Роза Хайруллина. Создатели обещают не просто историю о выживании в дикой природе, а атмосферный мистический триллер, в котором сама природа становится полноценным участником событий. Съемки проходили в реальных карельских лесах, что позволило максимально сохранить настроение оригинального романа. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Лес» и чего от него ждать.