56-летняя звезда стала гостьей мероприятия Alta Moda 2026, которое бренд Dolce & Gabbana организовал на Сицилии. Лопес позировала фотографам в образе от этого Дома моды: на ней было золотое платье с драгоценными камнями, сияющие туфли на каблуках и накидка. Свой образ певица дополнила красным колье, кольцами, клатчем и массивными серьгами. Стилисты уложили знаменитости волосы и сделали вечерний макияж.