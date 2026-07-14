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56-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в наряде из драгоценных камней

Актриса показала фигуру в платье, украшенном драгоценными камнями
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в платье, усыпанном драгоценными камнями. Снимками своего образа знаменитость поделилась в соцсети.

Дженнифер Лопес / фото: соцсети
Дженнифер Лопес / фото: соцсети

56-летняя звезда стала гостьей мероприятия Alta Moda 2026, которое бренд Dolce & Gabbana организовал на Сицилии. Лопес позировала фотографам в образе от этого Дома моды: на ней было золотое платье с драгоценными камнями, сияющие туфли на каблуках и накидка. Свой образ певица дополнила красным колье, кольцами, клатчем и массивными серьгами. Стилисты уложили знаменитости волосы и сделали вечерний макияж.

Ранее Дженнифер Лопес вышла в свет в полупрозрачной блузке на Неделе моды в Париже.