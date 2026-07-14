Кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) назвал фильмы и сериалы, которые, по его мнению, лучше всего подойдут для миллениалов, ищущих «ненапряжный», но содержательный контент. Своими рекомендациями он поделился в разговоре с Life.ru.
Среди недавних российских проектов Баженов выделил фильм «Здесь был Юра», отметив, что это универсальная история, способная откликнуться у зрителей разных поколений. Также он обратил внимание на картину «День рождения Сидни Люмета», в которой поднимаются темы конфликта поколений и жизненной неустроенности взрослых людей вне крупных городов.
Отдельно критик отметил работы Виктора Шамирова, посоветовав обратить внимание на фильм «Игра в правду». По его словам, несмотря на то что картина может показаться ориентированной на более зрелую аудиторию, она остается актуальной и затрагивает понятные каждому темы, сохраняя современное звучание.
В числе рекомендаций оказался и сериал «Жуки», в частности его первый сезон. Баженов назвал проект «добрым и легким», подчеркнув, что его сюжет — столкновение городских айтишников с деревенской реальностью — создает узнаваемые и комедийные ситуации. По мнению критика, подобный контраст делает сериал интересным как для молодежи, так и для старшего поколения.
В целом Баженов отметил, что миллениалы нередко тяготеют к ностальгическому контенту, однако перечисленные проекты предлагают более актуальный взгляд на современные реалии, сохраняя баланс между легкостью восприятия и содержательностью.