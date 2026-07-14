В числе рекомендаций оказался и сериал «Жуки», в частности его первый сезон. Баженов назвал проект «добрым и легким», подчеркнув, что его сюжет — столкновение городских айтишников с деревенской реальностью — создает узнаваемые и комедийные ситуации. По мнению критика, подобный контраст делает сериал интересным как для молодежи, так и для старшего поколения.