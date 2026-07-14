Брату звезды «Ворониных» Екатерины Волковой грозит пожизненное заключение в США

По версии следствия, мужчина арендовал складское помещение в пригороде Бостона, где впоследствии были обнаружены контейнеры с телами двух человек, включая 28-летнего фотографа из Санкт-Петербурга. Следователи утверждают, что на месте были найдены предметы, которые могли использоваться при совершении преступления, в том числе окровавленные инструменты и средства для сокрытия следов.