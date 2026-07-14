Брату звезды «Ворониных» Екатерины Волковой грозит пожизненное заключение в США

В США продолжается расследование уголовного дела против Леонида Волкова — брата актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу «Воронины». Как сообщают СМИ, мужчине грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение по обвинению в двойном убийстве. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Mash на Мойке.
Волков находится под стражей в округе Мидлсекс (штат Массачусетс) с весны 2023 года. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам убийства первой степени, а также по статьям о незаконном проникновении в жилище с оружием и мошенничестве с банковскими картами на сумму свыше 1200 долларов. Рассмотрение дела судом присяжных ожидается осенью.
По версии следствия, мужчина арендовал складское помещение в пригороде Бостона, где впоследствии были обнаружены контейнеры с телами двух человек, включая 28-летнего фотографа из Санкт-Петербурга. Следователи утверждают, что на месте были найдены предметы, которые могли использоваться при совершении преступления, в том числе окровавленные инструменты и средства для сокрытия следов.
Как отмечается, правоохранительные органы установили личность подозреваемого в том числе с помощью записей камер видеонаблюдения: на них зафиксированы покупки контейнеров, перчаток и чистящих средств. По данным следствия, мужчина сначала скрывал лицо, однако позже вернул часть товаров уже без маски, что позволило его идентифицировать.
Предполагаемым мотивом преступления следствие называет конфликт, связанный с арендой жилья. По версии обвинения, один из погибших отказался выступить поручителем для Волкова, что привело к личному конфликту.
Актриса Екатерина Волкова ранее заявляла, что не верит в виновность брата. Известно, что его дети остаются в США с матерью, и семья поддерживает связь. Расследование продолжается.