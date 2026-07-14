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Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед Юлией Высоцкой

Любовь Толкалина заявила, что не связалась с Юлией Высоцкой после трагедии с ее дочерью
Любовь Толкалина на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Любовь Толкалина на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Актриса Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии.

Артистка пояснила, что не нашла в себе сил поговорить с Высоцкой после того, как ее дочь Мария впала в кому. Это случилось в 2013 году в результате аварии, в которую попала семья Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского. Толкалина подчеркнула, что восхищается Юлией и приняла ее трагедию близко к сердцу, но не выразила семье свое сочувствие.

«На мне есть вина, что я никогда не написала ей большого развернутого письма, как я сожалею о том, что это произошло. Девочки наши — ровесницы, мы ездили когда-то в гости в Тоскану. И я все помню», — добавила Толкалина. Актриса назвала случившееся шоком и большим стрессом и уточнила, что ее психика не смогла на это среагировать.

Ранее Любовь Толкалина заявила, что не поддерживает тренд на дружбу между родителями и детьми.