Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед Юлией Высоцкой

Актриса Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии.
Артистка пояснила, что не нашла в себе сил поговорить с Высоцкой после того, как ее дочь Мария впала в кому. Это случилось в 2013 году в результате аварии, в которую попала семья Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского. Толкалина подчеркнула, что восхищается Юлией и приняла ее трагедию близко к сердцу, но не выразила семье свое сочувствие.
«На мне есть вина, что я никогда не написала ей большого развернутого письма, как я сожалею о том, что это произошло. Девочки наши — ровесницы, мы ездили когда-то в гости в Тоскану. И я все помню», — добавила Толкалина. Актриса назвала случившееся шоком и большим стрессом и уточнила, что ее психика не смогла на это среагировать.
Ранее Любовь Толкалина заявила, что не поддерживает тренд на дружбу между родителями и детьми.