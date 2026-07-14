Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед Юлией Высоцкой

«На мне есть вина, что я никогда не написала ей большого развернутого письма, как я сожалею о том, что это произошло. Девочки наши — ровесницы, мы ездили когда-то в гости в Тоскану. И я все помню», — добавила Толкалина. Актриса назвала случившееся шоком и большим стрессом и уточнила, что ее психика не смогла на это среагировать.