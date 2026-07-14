Проект знаменует собой возвращение ключевых создателей оригинальной киносаги. К работе вновь присоединились Питер Джексон, Фрэнсис Уолш и Филиппа Бойенс, а сами съемки проходят в Новой Зеландии — основной локации классических фильмов начала 2000-х. Серкис отметил, что на площадке воссоединилась команда, работавшая над «Властелином колец» почти 25 лет назад, что придает проекту особую «семейную» атмосферу.