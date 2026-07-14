Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Зеландии начались съемки фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом»

Энди Серкис вернулся к роли Голлума и впервые выступает режиссером
Энди Серкис
Энди СеркисИсточник: Legion-Media.ru

В Новой Зеландии стартовали съемки фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом» — нового проекта во вселенной Средиземья, который разрабатывает Warner Bros. Премьера картины запланирована на конец 2027 года.

О начале активного производственного этапа рассказал Энди Серкис в интервью Variety. По его словам, съемочная группа уже завершила первую неделю работы. Сам актер вновь вернулся к роли Голлума, используя технологию захвата движений, и впервые выступает режиссером полнометражного фильма франшизы. Ранее он работал режиссером второй съемочной группы на трилогии «Хоббит».

Энди Серкис в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»
Энди Серкис в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»

Проект знаменует собой возвращение ключевых создателей оригинальной киносаги. К работе вновь присоединились Питер Джексон, Фрэнсис Уолш и Филиппа Бойенс, а сами съемки проходят в Новой Зеландии — основной локации классических фильмов начала 2000-х. Серкис отметил, что на площадке воссоединилась команда, работавшая над «Властелином колец» почти 25 лет назад, что придает проекту особую «семейную» атмосферу.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

В фильме появятся как знакомые персонажи, так и новые герои. К своим ролям, как ожидается, вернутся Иэн Маккеллен и Элайджа Вуд. Среди новых участников проекта — Кейт Уинслет, Джейми Дорнан, Аня Тейлор-Джой и Лео Вудалл. Дорнан, в частности, исполнит роль Арагорна — персонажа, которого ранее играл Вигго Мортенсен.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» станет первым игровым фильмом франшизы за более чем десятилетие и одним из самых ожидаемых релизов Warner Bros. в линейке крупных блокбастеров ближайших лет.