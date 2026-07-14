В Новой Зеландии стартовали съемки фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом» — нового проекта во вселенной Средиземья, который разрабатывает Warner Bros. Премьера картины запланирована на конец 2027 года.
О начале активного производственного этапа рассказал Энди Серкис в интервью Variety. По его словам, съемочная группа уже завершила первую неделю работы. Сам актер вновь вернулся к роли Голлума, используя технологию захвата движений, и впервые выступает режиссером полнометражного фильма франшизы. Ранее он работал режиссером второй съемочной группы на трилогии «Хоббит».
Проект знаменует собой возвращение ключевых создателей оригинальной киносаги. К работе вновь присоединились Питер Джексон, Фрэнсис Уолш и Филиппа Бойенс, а сами съемки проходят в Новой Зеландии — основной локации классических фильмов начала 2000-х. Серкис отметил, что на площадке воссоединилась команда, работавшая над «Властелином колец» почти 25 лет назад, что придает проекту особую «семейную» атмосферу.
В фильме появятся как знакомые персонажи, так и новые герои. К своим ролям, как ожидается, вернутся Иэн Маккеллен и Элайджа Вуд. Среди новых участников проекта — Кейт Уинслет, Джейми Дорнан, Аня Тейлор-Джой и Лео Вудалл. Дорнан, в частности, исполнит роль Арагорна — персонажа, которого ранее играл Вигго Мортенсен.
«Властелин колец: Охота за Голлумом» станет первым игровым фильмом франшизы за более чем десятилетие и одним из самых ожидаемых релизов Warner Bros. в линейке крупных блокбастеров ближайших лет.