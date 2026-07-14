Paramount Pictures планирует выпустить новую версию «Кошмара на улице Вязов»

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Киностудия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария хоррор-фильма «Кошмар на улице Вязов» режиссера Уэса Крейвена и планирует выпустить новый полнометражный фильм. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
По информации издания, над новым фильмом будет работать жанровое подразделение Paramount Primal. Права на показ в США приобретаются у наследников Крейвена, в число которых входят его вдова Ия Лабунка и сын Джонатан Крейвен, которые выступят в качестве продюсеров фильма совместно с Марком Тобероффом.
Лабунка, чьи слова приводит журнал, заявила, что с нетерпением ждет возможности представить фильм новому поколению.
Как передает The Hollywood Reporter, ранее правами на франшизу владели компании New Line Cinema и Warner Bros., выпустившие оригинал фильма в 1984 году. Наследники Уэса Крейвена вернули себе права на сценарий в 2019 году.
Сюжет оригинального хоррор-фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984), рассказывает о маньяке Фредди Крюгере, который появляется в снах людей, где может их убивать, но иногда прорывается в реальный мир.