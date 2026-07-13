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Путин присвоил Драгунову звание заслуженного деятеля искусств

Путин присвоил режиссеру Драгунову звание заслуженного деятеля искусств России
Владимир Драгунов
Владимир ДрагуновИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Малого театра Владимиру Драгунову звание заслуженного деятеля искусств РФ, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание “Заслуженный деятель искусств Российской Федерации” Драгунову Владимиру Николаевичу — режиссеру-постановщику федерального государственного бюджетного учреждения культуры “Государственный академический Малый театр России”, город Москва», — говорится в тексте документа.