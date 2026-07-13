Ксения Алферова стала гостьей Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле. Там актриса рассказала об отношениях с 19-летней дочерью Евдокией от Егора Бероева.
По словам Алферовой, ей, как и многим родителям, иногда бывает сложно сдерживать эмоции. Однако она считает, что важно уметь признавать свою неправоту.
«Раньше я говорила "прости" — и оправдывала себя: "ты же понимаешь, я устала". Но это уже не "прости", а вроде как "ты сама виновата". Теперь говорю просто "прости", я научилась этому», — поделилась актриса.
Алферова отметила, что старается не навязывать дочери свое мнение и позволяет ей самостоятельно принимать решения. По ее словам, Евдокия выросла человеком со своими ценностями, умеет дружить и принимать людей такими, какие они есть.
Актриса также добавила, что дочь не стремится к публичности и не интересуется актерской профессией, хотя остается творческим человеком с разными талантами: «Она творческая. Актеров, слава Богу, всерьез не воспринимает — правильно делает».
Ранее новую жену Егора Бероева, которая недавно отметила 22-летие, заподозрили в беременности.