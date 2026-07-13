«Такая шляпа неуместна для подобных мероприятий», «Джей Ло выглядит так, будто сделала свою шляпу из коробки Amazon», «Люди заплатили большие деньги за места, а из-за твоей шляпы не могут увидеть матч», — писали люди под фотографиями артистки.