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Дженнифер Лопес раскритиковали за яркий образ на финале Уимблдона

Пользователи сети посчитали, что 56-летняя звезда была одета неуместно
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

Дженнифер Лопес получила волну критики после появления на мужском финале Уимблдонского турнира. Пользователи соцсетей осудили образ 56-летней певицы и актрисы, посчитав его неуместным для такого мероприятия.

Дженнифер Лопес и Том Хиддлстон
Дженнифер Лопес и Том ХиддлстонИсточник: Legion-Media.ru

Главным поводом для обсуждения стала широкополая шляпа Лопес. По мнению комментаторов, из-за нее зрителям, сидевшим позади, было сложно следить за матчем.

«Такая шляпа неуместна для подобных мероприятий», «Джей Ло выглядит так, будто сделала свою шляпу из коробки Amazon», «Люди заплатили большие деньги за места, а из-за твоей шляпы не могут увидеть матч», — писали люди под фотографиями артистки. 

Ранее Лопес появилась на публике в прозрачном платье и накидке с перьями.