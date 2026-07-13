Дженнифер Лопес получила волну критики после появления на мужском финале Уимблдонского турнира. Пользователи соцсетей осудили образ 56-летней певицы и актрисы, посчитав его неуместным для такого мероприятия.
Главным поводом для обсуждения стала широкополая шляпа Лопес. По мнению комментаторов, из-за нее зрителям, сидевшим позади, было сложно следить за матчем.
«Такая шляпа неуместна для подобных мероприятий», «Джей Ло выглядит так, будто сделала свою шляпу из коробки Amazon», «Люди заплатили большие деньги за места, а из-за твоей шляпы не могут увидеть матч», — писали люди под фотографиями артистки.
Ранее Лопес появилась на публике в прозрачном платье и накидке с перьями.