В АВК разъяснили якобы перенос премьеры «Человека-паука» в РФ ради «Колобка»

«Крайне озабочены тем, что вместо освещения действительно серьезных вопросов СМИ обсуждают стандартные процедуры по изменению даты выхода того или иного фильма. АВК на протяжении трех лет последовательно выступает за оптимальные условия для продвижения российских кинорелизов. Наша стратегия включает тщательное планирование премьер, создавая благоприятную среду», — пояснил Воронков.