В АВК разъяснили якобы перенос премьеры «Человека-паука» в РФ ради «Колобка»

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) России выступает за оптимальные условия для продвижения российского кино в прокате, эта работа включает тщательное планирование премьер для создания благоприятной среды. Об этом 13 июля «Известиям» заявил глава ассоциации Алексей Воронков.
Ранее в этот день в Сети распространилась информация, что премьеру нового фильма американской студии Marvel «Человек-паук: Новый день» в России якобы специально перенесли на три недели ради проката картины «Последний богатырь. Колобок». Премьера последнего фильма намечена на 6 августа.
«Крайне озабочены тем, что вместо освещения действительно серьезных вопросов СМИ обсуждают стандартные процедуры по изменению даты выхода того или иного фильма. АВК на протяжении трех лет последовательно выступает за оптимальные условия для продвижения российских кинорелизов. Наша стратегия включает тщательное планирование премьер, создавая благоприятную среду», — пояснил Воронков.
Он добавил, что этот подход направлен на укрепление и максимизацию потенциала национального кинематографа.