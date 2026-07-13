Старшую биологическую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло засняли во время прогулки в Лос-Анджелесе. 20-летняя наследница звезд попала в объективы папарацци вместе со своей подругой Кеони Роуз.
Шайло и Кеони появились на улице в похожих повседневных образах — обе выбрали черные толстовки с капюшонами. Девушки спокойно прогуливались по городу, не привлекая к себе лишнего внимания.
Ранее Джоли откровенно рассказала о личной жизни после развода с Брэдом Питтом. Она поделилась, что ни с кем не встречалась с тех пор, как рассталась с экс-супругом, но теперь готова снова стать свободной и счастливой.