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Папарцци засняли 20-летнюю дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта во время прогулки

Наследница звезд вышла на улицу со своей подругой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анджелина Джоли с дочерью Шайло
Анджелина Джоли с дочерью ШайлоИсточник: Legion-Media

Старшую биологическую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло засняли во время прогулки в Лос-Анджелесе. 20-летняя наследница звезд попала в объективы папарацци вместе со своей подругой Кеони Роуз.

Шайло Джоли
Шайло ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Шайло и Кеони появились на улице в похожих повседневных образах — обе выбрали черные толстовки с капюшонами. Девушки спокойно прогуливались по городу, не привлекая к себе лишнего внимания.

Ранее Джоли откровенно рассказала о личной жизни после развода с Брэдом Питтом. Она поделилась, что ни с кем не встречалась с тех пор, как рассталась с экс-супругом, но теперь готова снова стать свободной и счастливой.