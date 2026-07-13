Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун рассказала о решении удочерить девочку. Актриса призналась, что усыновление всегда было частью ее мечты.
«Я всегда хотела усыновить ребенка. Это всегда было частью моих детских мечтаний. Каждый путь уникален. Не сравнивайте себя с окружающими, статистикой или другими семьями. Ваш ребенок где-то там, и вы обязательно встретитесь. Я молилась об этом каждую ночь. Я была безмерно благодарна за то, что наш ребенок был жив и мы нашли друг друга», — рассказала 22-летняя актриса в подкасте Not Gonna Lie.
Браун также отметила, что в будущем хотела бы завести биологических детей: «Надеюсь, однажды это станет частью моего будущего».
О том, что Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бон Джови удочерили девочку, стало известно летом 2025 года. Тогда актриса сообщила, что они начинают новый жизненный этап.
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