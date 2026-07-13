«Я всегда хотела усыновить ребенка. Это всегда было частью моих детских мечтаний. Каждый путь уникален. Не сравнивайте себя с окружающими, статистикой или другими семьями. Ваш ребенок где-то там, и вы обязательно встретитесь. Я молилась об этом каждую ночь. Я была безмерно благодарна за то, что наш ребенок был жив и мы нашли друг друга», — рассказала 22-летняя актриса в подкасте Not Gonna Lie.