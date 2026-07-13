Миронова и Сорока, который младше актрисы на 18 лет, тайно развелись еще в 2023 году. Сейчас бывшие супруги судятся за опеку над сыном. Миронова обвиняла экс-мужа в абьюзе и сталкинге, а Сорока подал иск с требованием общаться с ребенком без присутствия актрисы.