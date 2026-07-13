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Мария Миронова увезла в Европу сына, за которого судится с бывшим мужем

53-летняя актриса показала фото из Гибралтара
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Миронова, фото: пресс-служба
Мария Миронова, фото: пресс-служба

Мария Миронова поделилась фотографиями из Гибралтара. На снимках актриса запечатлена вместе с 6-летним сыном Федором, за опеку над которым она судится с бывшим мужем Андреем Сорокой.

Мария Миронова с сыном / фото: соцсети
Мария Миронова с сыном / фото: соцсети

«Невероятное место. Гибралтар. Море и океан соединяются в одной точке. Маленькое государство Великобритании в Испании с аэропортом и паспортным контролем, которое находится на крохотном полуострове. Полная аутентика. Марокко виднеется на другом берегу, совсем рядом. Африка... Потрясающие виды и море, океан, которые живут в своем, незапланированном режиме», — написала 53-летняя актриса.

Миронова и Сорока, который младше актрисы на 18 лет, тайно развелись еще в 2023 году. Сейчас бывшие супруги судятся за опеку над сыном. Миронова обвиняла экс-мужа в абьюзе и сталкинге, а Сорока подал иск с требованием общаться с ребенком без присутствия актрисы.

Ранее Мария Миронова рассказала о сыне. 