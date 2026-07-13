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Кристофер Нолан рассказал, как Скорсезе и Спилберг повлияли на фильм «Одиссея»

Режиссер раскрыл источники вдохновения и объяснил, как создавал образы героев и мифических существ

Кристофер Нолан при работе над «Одиссеей» опирался на опыт собственной трилогии о Бэтмене, а также на фильмы Мартина Скорсезе, Стивена Спилберга и классические хорроры. Об этом режиссер рассказал в интервью USA Today.

По словам постановщика, между «Одиссеей» и «Темным рыцарем» больше общего, чем может показаться. Оба проекта строятся вокруг архетипических героев и масштабных образов, которые одновременно остаются эмоционально близкими зрителю. Нолан отметил, что опыт работы над Бэтменом помог ему найти баланс между эпичностью и человечностью — ключевой задачей при адаптации гомеровского текста.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Среди ключевых референсов режиссер выделил «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Эта картина, по его словам, повлияла не только на визуальные решения, но и на подход к раскрытию персонажа — через внутренние противоречия и сложные моральные выборы. Нолан подчеркнул, что при создании «Одиссеи» стремился к честному и многослойному изображению героя, способному вызвать у зрителя дискуссию.

Визуализация мифологических существ — в частности, Сциллы и Циклопа — опиралась на традиции жанрового кино. Режиссер ориентировался на «Челюсти» Стивена Спилберга и «Чужого» Ридли Скотта, а также на творческий подход Гильермо дель Торо. По мнению Нолана, зритель должен не просто увидеть монстра, но и поверить в его природу, почувствовать эмоциональную связь с происходящим на экране.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом режиссера и его первой экранизацией античного эпоса. Нолан самостоятельно адаптировал поэму Гомера и выступил продюсером проекта вместе с Эммой Томас. Картина также заявлена как первый игровой фильм, полностью снятый с использованием камер IMAX, что подчеркивает её технический масштаб.

В актерский состав вошли Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие. Съемки проходили с февраля по август 2025 года в ряде стран, включая Марокко, Грецию, Италию, Мальту, Шотландию и Испанию, а финальный этап был завершен в Лос-Анджелесе.