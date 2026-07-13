Кристофер Нолан при работе над «Одиссеей» опирался на опыт собственной трилогии о Бэтмене, а также на фильмы Мартина Скорсезе, Стивена Спилберга и классические хорроры. Об этом режиссер рассказал в интервью USA Today.
По словам постановщика, между «Одиссеей» и «Темным рыцарем» больше общего, чем может показаться. Оба проекта строятся вокруг архетипических героев и масштабных образов, которые одновременно остаются эмоционально близкими зрителю. Нолан отметил, что опыт работы над Бэтменом помог ему найти баланс между эпичностью и человечностью — ключевой задачей при адаптации гомеровского текста.
Среди ключевых референсов режиссер выделил «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Эта картина, по его словам, повлияла не только на визуальные решения, но и на подход к раскрытию персонажа — через внутренние противоречия и сложные моральные выборы. Нолан подчеркнул, что при создании «Одиссеи» стремился к честному и многослойному изображению героя, способному вызвать у зрителя дискуссию.
Визуализация мифологических существ — в частности, Сциллы и Циклопа — опиралась на традиции жанрового кино. Режиссер ориентировался на «Челюсти» Стивена Спилберга и «Чужого» Ридли Скотта, а также на творческий подход Гильермо дель Торо. По мнению Нолана, зритель должен не просто увидеть монстра, но и поверить в его природу, почувствовать эмоциональную связь с происходящим на экране.
«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом режиссера и его первой экранизацией античного эпоса. Нолан самостоятельно адаптировал поэму Гомера и выступил продюсером проекта вместе с Эммой Томас. Картина также заявлена как первый игровой фильм, полностью снятый с использованием камер IMAX, что подчеркивает её технический масштаб.
В актерский состав вошли Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие. Съемки проходили с февраля по август 2025 года в ряде стран, включая Марокко, Грецию, Италию, Мальту, Шотландию и Испанию, а финальный этап был завершен в Лос-Анджелесе.