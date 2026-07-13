Среди ключевых референсов режиссер выделил «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Эта картина, по его словам, повлияла не только на визуальные решения, но и на подход к раскрытию персонажа — через внутренние противоречия и сложные моральные выборы. Нолан подчеркнул, что при создании «Одиссеи» стремился к честному и многослойному изображению героя, способному вызвать у зрителя дискуссию.