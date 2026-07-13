Актер Питер Ван Норден, знакомый зрителям по ролям в комедиях «Полицейская академия 2: Их первое задание» и «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха», скончался в возрасте 75 лет. Как сообщает Life.ru, о смерти артиста журналистам рассказала его жена Венди. По ее словам, Ван Норден ушел из жизни утром 9 июля в хосписе на юге Калифорнии.
В последние годы актер боролся сразу с несколькими тяжелыми болезнями. Свой путь в искусстве он начал еще в 1970-х на театральных подмостках, играя в постановках по пьесам Уильяма Шекспира и античных авторов. Позже Ван Норден переключился на кино и телевидение.
Широкую известность ему принес образ офицера Винни Штульмана в сиквеле «Полицейской академии». Кроме того, он принял участие в пародийной ленте «Голый пистолет 21/2: Запах страха». При этом актер не бросал театр: он выходил на сцену в «Гамлете», «Макбете», «Дон Кихоте» и мюзикле «Лак для волос».
Последней работой Питера Ван Нордена стала короткометражка No Sound But The Sea, которая вышла в 2025 году.