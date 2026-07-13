Широкую известность ему принес образ офицера Винни Штульмана в сиквеле «Полицейской академии». Кроме того, он принял участие в пародийной ленте «Голый пистолет 21/2: Запах страха». При этом актер не бросал театр: он выходил на сцену в «Гамлете», «Макбете», «Дон Кихоте» и мюзикле «Лак для волос».