«Мы улетели, пусть и не с первой попытки. Наш рейс задержали ни на час, ни на шесть, ни на 16 часов, нет. Это уже было, сейчас что-то новенькое. Перенесли на два дня. Но мы добрались! И теперь впереди семь дней отдыха», — поделилась она.