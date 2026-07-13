Звезда сериала «Барвиха» Лянка Грыу вместе с сыном покинула Россию. О своем отъезде актриса рассказала в соцсети. Артистка отметила, что добраться до места отдыха получилось не сразу.
«Мы улетели, пусть и не с первой попытки. Наш рейс задержали ни на час, ни на шесть, ни на 16 часов, нет. Это уже было, сейчас что-то новенькое. Перенесли на два дня. Но мы добрались! И теперь впереди семь дней отдыха», — поделилась она.
Актриса воспитывает первенца от режиссера Михаила Вайнберга. Ранее Грыу рассказывала, что в детстве у Максима диагностировали аутизм, однако спустя несколько лет этот диагноз сняли. По словам артистки, тот период был непростым, и она пережила личную трансформацию, стараясь глубже понять проблемы ребенка и найти их решение.
Ранее Лянка Грыу рассказала, как освоила стрельбу из винтовки.