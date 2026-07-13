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Актриса Лянка Грыу сообщила об отъезде с сыном из России

Актриса рассказала, что улетела с сыном из России
Лянка Грыу, фото: Анна Темерина
Лянка Грыу, фото: Анна Темерина

Звезда сериала «Барвиха» Лянка Грыу вместе с сыном покинула Россию. О своем отъезде актриса рассказала в соцсети. Артистка отметила, что добраться до места отдыха получилось не сразу.

«Мы улетели, пусть и не с первой попытки. Наш рейс задержали ни на час, ни на шесть, ни на 16 часов, нет. Это уже было, сейчас что-то новенькое. Перенесли на два дня. Но мы добрались! И теперь впереди семь дней отдыха», — поделилась она.

Лянка Грыу с сыном / фото: соцсети
Лянка Грыу с сыном / фото: соцсети

Актриса воспитывает первенца от режиссера Михаила Вайнберга. Ранее Грыу рассказывала, что в детстве у Максима диагностировали аутизм, однако спустя несколько лет этот диагноз сняли. По словам артистки, тот период был непростым, и она пережила личную трансформацию, стараясь глубже понять проблемы ребенка и найти их решение.

Ранее Лянка Грыу рассказала, как освоила стрельбу из винтовки.