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Умерла звукорежиссер «Мосфильма» Нинель Калениченко

Ей было 96 лет
Нинель Калениченко / фото: официальный Telegram-канал Союза кинематографистов РФ
Нинель Калениченко / фото: официальный Telegram-канал Союза кинематографистов РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Член Союза кинематографистов России, звукорежиссер Нинель Калениченко умерла на 96-м году жизни. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

«12 июля 2026 года на 96-м году ушла из жизни член Союза кинематографистов России, звукорежиссер Калениченко Нинель Сергеевна», — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов отметили, что всю свою творческую жизнь Калениченко связала с киностудией «Мосфильм», куда пришла работать в середине 1950-х годов. В качестве звукооператора дубляжа она участвовала в создании более 50 фильмов, среди которых «Железный поток», «У нас на заводе», «Человек в штатском», «Пошехонская старина», «Ночь над Чили», «Поздняя любовь» и «Нас венчали не в церкви».

Как подчеркнули в Союзе кинематографистов, фильмы, над которыми работала Калениченко, отличались «большой выдумкой звука». «Калениченко обладала хорошим вкусом, тонко чувствовала специфику звука фильма, умело использовала возможности звукового творчества для раскрытия режиссерского замысла и драматургии произведения. Фильмы, в которых она принимала участие как звукооператор, отличались большой выдумкой звука», — отметили в сообщении.

Прощание с Нинель Калениченко состоится 15 июля в 10:30 в храме Боткинской больницы в Москве.