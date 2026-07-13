Умерла звукорежиссер «Мосфильма» Нинель Калениченко

В Союзе кинематографистов отметили, что всю свою творческую жизнь Калениченко связала с киностудией «Мосфильм», куда пришла работать в середине 1950-х годов. В качестве звукооператора дубляжа она участвовала в создании более 50 фильмов, среди которых «Железный поток», «У нас на заводе», «Человек в штатском», «Пошехонская старина», «Ночь над Чили», «Поздняя любовь» и «Нас венчали не в церкви».