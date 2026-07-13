Фотосессия стала частью промокампании спортивной драмы «Битва моторов», которая выйдет 8 октября 2026 года. Действие фильма разворачивается в начале эпохи российского автопрома. Гонщик Андрей Нагель участвует в создании «Руссо-Балта» — автомобиля, способного соперничать с лучшими моделями своего времени. На нем он решается участвовать в сложной гонке.