Паулина Андреева, Юра Борисов и Иван Янковский стали героями нового номера журнала «Мнение редакции* может не совпадать». Актеры, вместе сыгравшие в фильме «Битва моторов», появились на двух обложках издания.
На первом снимке Иван Янковский позировал в белой рубашке, черном пиджаке и светло-синих брюках. Юрий Борисов надел костюм с белой рубашкой, оставив верхние пуговицы расстегнутыми. Паулина Андреева предстала в образе с корсетом без бретелей и серой юбкой.
Для другого фото Андреева выбрала элегантное голубое платье, а Борисов и Янковский встали по разные стороны от нее и смотрели друг другу в глаза.
Фотосессия стала частью промокампании спортивной драмы «Битва моторов», которая выйдет 8 октября 2026 года. Действие фильма разворачивается в начале эпохи российского автопрома. Гонщик Андрей Нагель участвует в создании «Руссо-Балта» — автомобиля, способного соперничать с лучшими моделями своего времени. На нем он решается участвовать в сложной гонке.
Ранее Паулину Андрееву засняли на свидании с новым возлюбленным.