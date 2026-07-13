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Елизавета Боярская показала младшего сына от Максима Матвеева

Актриса рассказала, что 7-летний Григорий уже умеет сортировать мусор
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Максим Матвеев и Елизавета БоярскаяИсточник: Legion-Media.ru

Елизавета Боярская поделилась редкими кадрами с младшим сыном от Максима Матвеева. В личном блоге актриса показала, как 7-летний Григорий помогает сортировать мусор. По словам Боярской, сын давно освоил принципы осознанного потребления.

«Младший уже сам прекрасно разбирается, где и какое вторсырье», — написала актриса.

Елизавета Боярская с сыном / фото: соцсети
Елизавета Боярская с сыном / фото: соцсети

Елизавета Боярская и Максим Матвеев не первый год придерживаются принципов экологичного образа жизни и стараются прививать эти привычки детям. Супруги воспитывают двоих сыновей — Андрея и Григория.

Боярская и Матвеев поженились в 2010 году. Их старший сын Андрей родился в 2012-м, а младший Григорий — в 2018 году. Долгое время актеры не показывали лицо младшего ребенка публике, однако позже начали чаще делиться семейными фотографиями. 

Ранее Боярская поразила поклонников эффектным образом.