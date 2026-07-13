Боярская и Матвеев поженились в 2010 году. Их старший сын Андрей родился в 2012-м, а младший Григорий — в 2018 году. Долгое время актеры не показывали лицо младшего ребенка публике, однако позже начали чаще делиться семейными фотографиями.