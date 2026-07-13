«Театр — это единственное место, куда люди одеваются хорошо. Вместе с артистами и режиссерами зритель является третьим создателем спектакля. Так, по-моему, даже на свадьбы не наряжаются — ни в рестораны, ни в кино. <…> Пространство и другие зрители дисциплинируют все вокруг — это удивительная вещь», — подчеркнул Машков.