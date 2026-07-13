Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Машков объяснил, как театр возвращает моду на торжественные выходы

Актер заявил, что в театр люди одеваются лучше, чем на свадьбы
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Владимир Машков высказался о том, какое место театр занимает в жизни современных людей. По его мнению, это чуть ли не единственная площадка, где публика по-прежнему трепетно относится к своему гардеробу. Мыслями актер поделился с «Москва 24».

Машков уверен: сегодня именно театр возвращает моду на красивые наряды и торжественные выходы. Зрители снова начинают одеваться так, будто собираются на праздник.

«Театр — это единственное место, куда люди одеваются хорошо. Вместе с артистами и режиссерами зритель является третьим создателем спектакля. Так, по-моему, даже на свадьбы не наряжаются — ни в рестораны, ни в кино. <…> Пространство и другие зрители дисциплинируют все вокруг — это удивительная вещь», — подчеркнул Машков.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков может исполнить роль советского инженера в драме «Минус 54».