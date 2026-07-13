Народный артист России Владимир Машков высказался о том, какое место театр занимает в жизни современных людей. По его мнению, это чуть ли не единственная площадка, где публика по-прежнему трепетно относится к своему гардеробу. Мыслями актер поделился с «Москва 24».
Машков уверен: сегодня именно театр возвращает моду на красивые наряды и торжественные выходы. Зрители снова начинают одеваться так, будто собираются на праздник.
«Театр — это единственное место, куда люди одеваются хорошо. Вместе с артистами и режиссерами зритель является третьим создателем спектакля. Так, по-моему, даже на свадьбы не наряжаются — ни в рестораны, ни в кино. <…> Пространство и другие зрители дисциплинируют все вокруг — это удивительная вещь», — подчеркнул Машков.
Ранее сообщалось, что Владимир Машков может исполнить роль советского инженера в драме «Минус 54».