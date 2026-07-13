Екатерина Волкова трогательно почтила память Бориса Клюева в день его рождения

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова почтила память своего экранного свекра Бориса Клюева, опубликовав в личном блоге архивную фотографию каста сериала и трогательное обращение в день рождения народного артиста России.
Актриса призналась, что с каждым годом ей все труднее находить новые снимки с Борисом Клюевым, однако фотографии со съемок «Ворониных» остаются для нее особенно ценными.
«Все сложнее не повторяться в фотографиях из архивов. В моей папочке “Воронины” так хорошо — потому что там все мы, и там Вы. И чем теплее там, тем холоднее осознание, что Вас не хватает здесь. С каждым годом этот контраст только острее», — написала Волкова.
В завершение своего обращения актриса поздравила коллегу с днем рождения и пожелала ему света и покоя: «С днем рождения, Борис Владимирович. Пусть у Вас там светло и радостно. И пусть улыбка, которую я так помню, не сходит с Вашего лица», — добавила она.
Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября 2020 года в Москве в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с раком легких. О своем диагнозе артист узнал в 2018 году, однако даже во время лечения продолжал выходить на сцену, сниматься и преподавать в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина.