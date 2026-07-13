Екатерина Волкова трогательно почтила память Бориса Клюева в день его рождения

«Все сложнее не повторяться в фотографиях из архивов. В моей папочке “Воронины” так хорошо — потому что там все мы, и там Вы. И чем теплее там, тем холоднее осознание, что Вас не хватает здесь. С каждым годом этот контраст только острее», — написала Волкова.