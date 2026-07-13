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Деми Мур показала трогательные кадры с 32-летней дочерью из Парижа

Актриса показала, как проводит время с 32-летней дочерью Таллулой в Париже
Деми Мур с дочерью Таллулой / фото: соцсети
Деми Мур с дочерью Таллулой / фото: соцсети

Деми Мур показала свежие кадры из Парижа. На снимках актриса запечатлена вместе с 32-летней дочерью Таллулой. Мать и дочь отправились во Францию на время Недели моды, а после завершения показов устроили совместную прогулку.

Деми Мур с дочерью Таллулой / фото: соцсети
Деми Мур с дочерью Таллулой / фото: соцсети

«Немного парижской магии! Наслаждалась каждым моментом с моей малышкой», — написала Мур в запрещенной в РФ соцсети.

Таллула — одна из трех дочерей, которых Деми Мур родила от Брюса Уиллиса. Звезды состояли в браке с ноября 1987 года до осени 2000 года. После развода бывшие супруги сохранили теплые отношения. Известно, что Мур хорошо общается с нынешней женой «экса» Эммой Хеминг и поддерживает семью актера, который борется с деменцией.