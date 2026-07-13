Таллула — одна из трех дочерей, которых Деми Мур родила от Брюса Уиллиса. Звезды состояли в браке с ноября 1987 года до осени 2000 года. После развода бывшие супруги сохранили теплые отношения. Известно, что Мур хорошо общается с нынешней женой «экса» Эммой Хеминг и поддерживает семью актера, который борется с деменцией.