Деми Мур показала свежие кадры из Парижа. На снимках актриса запечатлена вместе с 32-летней дочерью Таллулой. Мать и дочь отправились во Францию на время Недели моды, а после завершения показов устроили совместную прогулку.
«Немного парижской магии! Наслаждалась каждым моментом с моей малышкой», — написала Мур в запрещенной в РФ соцсети.
Таллула — одна из трех дочерей, которых Деми Мур родила от Брюса Уиллиса. Звезды состояли в браке с ноября 1987 года до осени 2000 года. После развода бывшие супруги сохранили теплые отношения. Известно, что Мур хорошо общается с нынешней женой «экса» Эммой Хеминг и поддерживает семью актера, который борется с деменцией.