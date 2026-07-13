Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер показала поклонникам своего младшего сына. Актриса выложила кадры с двухлетним Максимом, снятые на берегу озера.
Мальчик родился в отношениях актрисы с коллегой Максимом Белбородовым. Актеры официально оформили отношения в феврале 2024 года. В одном из интервью знаменитость рассказывала, что супруг хотел сделать ей предложение уже через неделю после начала романа, но друзьям артиста удалось его отговорить. Белбородов еще месяц раздумывал, а затем подарил возлюбленной кольцо. По словам Бербер, она без колебаний согласилась стать его женой, несмотря на стремительное развитие событий.
У актрисы также есть 10-летняя дочь Надежда от сценариста Александра Синегузова. Пара познакомилась в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Бербер отмечала, что многие сюжеты сериала были взяты из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. Осенью 2020 года стало известно о расставании пары, но они продолжают общение ради дочери.
Ранее Зоя Бербер поделилась кадрами с дня рождения сына.