Мальчик родился в отношениях актрисы с коллегой Максимом Белбородовым. Актеры официально оформили отношения в феврале 2024 года. В одном из интервью знаменитость рассказывала, что супруг хотел сделать ей предложение уже через неделю после начала романа, но друзьям артиста удалось его отговорить. Белбородов еще месяц раздумывал, а затем подарил возлюбленной кольцо. По словам Бербер, она без колебаний согласилась стать его женой, несмотря на стремительное развитие событий.