По сюжету, она приедет с концертом в родной город главных героев. Ради своей девушки сержант готов на все, чтобы устроить ей встречу с любимой звездой. В эпизоде с участием Чайкиной прозвучат ее известные треки: «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане».