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Тося Чайкина снялась в сериале с Дмитрием Журавлевым и Тимофеем Трибунцевым

Певица сыграет саму себя в сериале «Нам кранты»
Тося Чайкина
Тося ЧайкинаИсточник: Legion-Media.ru

Певица Тося Чайкина появится в сериале «Нам кранты». Артистка сыграет саму себя.

По сюжету, она приедет с концертом в родной город главных героев. Ради своей девушки сержант готов на все, чтобы устроить ей встречу с любимой звездой. В эпизоде с участием Чайкиной прозвучат ее известные треки: «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане».

«Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют уже внутри вымышленного мира. Для меня это был новый опыт, и, кажется, довольно веселый», — рассказала исполнительница.

Сюжет сериала строится вокруг трех друзей детства. Их авантюризм оборачивается серьезными проблемами: парни случайно разбивают машину местного криминального авторитета, что запускает цепочку абсурдных событий.

Режиссером проекта выступил Александр Собичевский. Сценарий написал Илья Шошин. В актерский состав вошли Макар Хлебников, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Елизавета Ищенко, Елизавета Кононова, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Журавлев, Евгения Калинец, Андрей Прытков, Эдуард Володин, Гоша Токаев, Святослав Рогожан и Мадлен Джабраилова.