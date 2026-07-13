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Народного артиста РФ Юрия Смирнова похоронят 16 июля на Троекуровском кладбище

Церемония прощания пройдет в Театре на Таганке
Юрий Смирнов
Юрий СмирновИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Похороны народного артиста РФ актера труппы Театра на Таганке Юрия Смирнова пройдут 16 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения.

«Похороны состоятся 16 июля на Троекуровском кладбище в 13:00 по Москве», — сказала собеседница агентства. Церемония прощания пройдет в Театре на Таганке в 11:00 на Основной сцене.

Ранее в Театре на Таганке рассказали ТАСС, что Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Смерть народного артиста стала для труппы неожиданностью: актер до последнего выходил на сцену, в августе должен был состояться показ спектакля с его участием. Наиболее вероятной причиной смерти в семье мастера считают инсульт.