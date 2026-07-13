Народного артиста РФ Юрия Смирнова похоронят 16 июля на Троекуровском кладбище

Ранее в Театре на Таганке рассказали ТАСС, что Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Смерть народного артиста стала для труппы неожиданностью: актер до последнего выходил на сцену, в августе должен был состояться показ спектакля с его участием. Наиболее вероятной причиной смерти в семье мастера считают инсульт.