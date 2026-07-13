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Полнометражный фильм по «Рапунцель: Запутанная история» выйдет в 2028 году

Точная дата премьеры пока не раскрывается
Кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»
Кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

Студия Disney официально объявила о старте производства игровой адаптации культового мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Премьера картины запланирована на 2028 год, точная дата пока не раскрывается.

Главные роли достались молодым артистам: принцессу с волшебными волосами сыграет Тиган Крофт, а ее спутника, обаятельного вора Флинна Райдера, — Майло Манхейм. Ключевая антагонистка, коварная матушка Готель, может появиться в исполнении Кэтрин Хан. Актриса известна зрителям по проектам «Это все Агата» и «ВандаВижн».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Disney вела переговоры со Скарлетт Йоханссон, однако звезда отказалась от предложения из-за плотного графика: она занята в съемках «Бэтмена 2» и перезапуске «Изгоняющего дьявола».

К актерскому составу присоединился и Диего Луна, знакомый публике по сериалу «Андор» и фильму «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Пока неизвестно, какого именно персонажа воплотит актер. Создатели уточняют, что его герой был придуман специально для этой картины и не имеет аналогов в оригинальной анимации.

Режиссерское кресло занял Майкл Грэйси, подаривший миру «Величайшего шоумена». Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром»). В основу сценария легла анимационная лента 2010 года.

Напомним, оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» предложил зрителям современный взгляд на классическую сказку братьев Гримм о девушке, запертой в высокой башне. Картина собрала в мировом прокате 592 млн долларов. После такого успеха Disney выпустила короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и запустила сериал «Рапунцель: Новая история».