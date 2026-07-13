К актерскому составу присоединился и Диего Луна, знакомый публике по сериалу «Андор» и фильму «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Пока неизвестно, какого именно персонажа воплотит актер. Создатели уточняют, что его герой был придуман специально для этой картины и не имеет аналогов в оригинальной анимации.