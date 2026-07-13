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59-летняя Николь Кидман столкнулась с аномальной жарой на Уимблдоне

Актриса посетила финал Уимблдона в Лондоне и столкнулась с аномальной жарой
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media

Николь Кидман столкнулась с экстремальной жарой во время посещения финала мужского турнира Уимблдон в Лондоне — погодные условия стали одной из главных тем нынешнего чемпионата. Об этом сообщает Daily Mail.

59-летняя актриса появилась в королевской ложе Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, присоединившись к традиционному списку звездных гостей турнира. Для выхода Кидман выбрала светлый ансамбль: костюм цвета слоновой кости с двубортным блейзером и брюками, белую блузку с бледно-розовым шелковым галстуком, а также шляпу в тон с коричневой лентой и крупные солнцезащитные очки.

Анна Винтур и Николь Кидман
Анна Винтур и Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Несмотря на легкий наряд, актрисе пришлось спасаться от аномальной жары, накрывшей Лондон. Температуры, нетипичные для британской столицы, уже несколько дней влияют на ход турнира и самочувствие зрителей. Кидман прикрывалась шляпой и использовала традиционный уимблдонский веер, стараясь защититься от прямых солнечных лучей. Ранее актриса не раз отмечала, что избегает длительного пребывания на солнце и строго придерживается использования SPF-защиты.

По ходу матча Кидман оживленно общалась с соседями по ложе. Справа от нее находилась Анна Винтур — 76-летняя фигура мировой модной индустрии, многолетний редактор американского Vogue, появившаяся в белом платье миди, с массивным ожерельем и в фирменных темных очках.

Анна Винтур, Николь Кидман и Сиенна Миллер
Анна Винтур, Николь Кидман и Сиенна МиллерИсточник: Legion-Media.ru

Слева от актрисы сидела Сиенна Миллер. 44-летняя британская актриса недавно стала матерью в третий раз — в мае она родила ребенка от актера и модели Оли Грина, который сопровождал ее на турнире. Для выхода Миллер выбрала легкое голубое платье без рукавов.

Уимблдон традиционно остается не только главным теннисным событием лета, но и важной площадкой светской хроники, где внимание приковано как к матчам, так и к гостям королевской ложи.