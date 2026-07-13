Несмотря на легкий наряд, актрисе пришлось спасаться от аномальной жары, накрывшей Лондон. Температуры, нетипичные для британской столицы, уже несколько дней влияют на ход турнира и самочувствие зрителей. Кидман прикрывалась шляпой и использовала традиционный уимблдонский веер, стараясь защититься от прямых солнечных лучей. Ранее актриса не раз отмечала, что избегает длительного пребывания на солнце и строго придерживается использования SPF-защиты.