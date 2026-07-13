Зендая рассказала, как подкалывает Тома Холланда цитатой из Marvel

Одна из самых крепких пар Голливуда, Зендая и Том Холланд, в очередной раз доказала, что их отношения строятся на абсолютном доверии и, конечно же, отличном чувстве юмора. В недавнем интервью актриса сделала редкое признание о том, как супергеройское кино влияет на их повседневную домашнюю жизнь.