Зендая рассказала, как подкалывает Тома Холланда цитатой из Marvel

Одна из самых крепких пар Голливуда, Зендая и Том Холланд, в очередной раз доказала, что их отношения строятся на абсолютном доверии и, конечно же, отличном чувстве юмора. В недавнем интервью актриса сделала редкое признание о том, как супергеройское кино влияет на их повседневную домашнюю жизнь.
Звезда рассказала, что за годы совместной жизни у нее появилась любимая коронная фраза из киновселенной Marvel, которую она регулярно использует дома. Самое забавное, что эта реплика изначально была адресована персонажу Холланда: ее произнес Тони Старк в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Теперь же актриса с улыбкой цитирует Железного человека в любых мелких бытовых ситуациях.
«Ты сейчас точно скажешь: “Нет, ты так не говоришь”, но я правда иногда так делаю. Когда что-то идет не так, я просто заявляю ему: “Ну ты и облажался”», — со смехом поделилась звезда.
Ранее Зендая похвалила мужа Тома Холланда за преданность.