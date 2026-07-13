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40-летняя Светлана Иванова показала фигуру в купальнике

Сейчас актриса отдыхает на Мальдивах
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Светлана Иванова
Светлана Иванова

Светлана Иванова отправилась на Мальдивы и поделилась с поклонниками новым фото. На снимке Иванова позирует в черном бикини, выходя из воды. Она собрала волосы и надела черные солнцезащитные очки. 

Публикацию актриса сопроводила лаконичной подписью: «Эта планета не Земля. Она — Океан».

Светлана Иванова / фото: соцсети
Светлана Иванова / фото: соцсети

Поклонники оценили атмосферный кадр и прекрасную фигуру звезды. Они оставили под постом множество восторженных комментариев. 

«Богиня», «Афродита», «Я вами очень восхищаюсь», «Роскошь!», — писали подписчики. 

Ранее Светлана Иванова показала повзрослевшую дочь Полину, которую родила от режиссера Джаника Файзиева. Также от Файзиева у актрисы есть младшая дочь Мира. 