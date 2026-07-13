Светлана Иванова отправилась на Мальдивы и поделилась с поклонниками новым фото. На снимке Иванова позирует в черном бикини, выходя из воды. Она собрала волосы и надела черные солнцезащитные очки.
Публикацию актриса сопроводила лаконичной подписью: «Эта планета не Земля. Она — Океан».
Поклонники оценили атмосферный кадр и прекрасную фигуру звезды. Они оставили под постом множество восторженных комментариев.
«Богиня», «Афродита», «Я вами очень восхищаюсь», «Роскошь!», — писали подписчики.
Ранее Светлана Иванова показала повзрослевшую дочь Полину, которую родила от режиссера Джаника Файзиева. Также от Файзиева у актрисы есть младшая дочь Мира.