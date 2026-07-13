Несколько позже в подземельях Хамунаптры спрятались еще два однотипных киноляпа. Сначала надзиратель каирской тюрьмы Гад Хасан в исполнении Омида Джалили становится жертвой собственной жадности и крадет драгоценную фигурку жука-скарабея. Волшебный жук оживает и заползает персонажу под кожу. Тот разрывает на себе рубаху, и зрители видят, как по его предельно волосатой груди ползет бугорок. В ужасе Гад Хасан выбегает в коридор, бьется головой о стену и погибает. Но когда тело незадачливого воришки падает на пол, рубашка на нем аккуратно застегнута и заправлена за пояс.