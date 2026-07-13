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Их невозможно развидеть: самые интересные киноляпы в «Мумии»

Фильм «Мумия» 1999 года содержит исторические ошибки, которые можно списать на игровой характер киноленты. Но это вовсе не оправдывает производственные киноляпы, в обилии разбросанные по картине
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Приключенческий боевик «Мумия» с Бренданом Фрейзером в главной роли стал летним кассовым хитом 1999 года. Картина Стивена Соммерса, являющаяся ремейком одноименного фильма 1932 года, на десять лет застряла в производственном аду, пережила множество кардинальных переработок сценария и в результате превратилась из фильма ужасов в энергичную приключенческую картину. «Мумия» Соммерса собрала в прокате свыше 400 миллионов долларов и заложила основу для незавершенной поныне кинофраншизы.

Особенностью новой «Мумии» стало активное использование цифровых спецэффектов, на которые ушла пятая часть бюджета. Фильм создавался на стыке новых компьютерных технологий и доведенных до совершенства аналоговых методов съемки, что сделало его невероятно зрелищным. Правда, в погоне за визуальными эффектами создатели картины допустили множество исторических неточностей, а также целый ряд разнообразных киноляпов производственного характера.

Кровавый вопрос

Завязкой сюжета «Мумии» служит сцена, развернувшаяся в древнем Египте в 1290 году до нашей эры. Фараон Сети I обнаруживает, что его невеста Анк-Су-Намун изменяет ему с верховным жрецом Имхотепом (Арнольд Вослу). Пойманная с поличным парочка убивает фараона, а затем Анк-Су-Намун совершает самоубийство, чтобы дать Имхотепу возможность бежать. При этом внимательный зритель сразу задается вопросом: почему женщина заносит для рокового удара чистый, блестящий кинжал? Ведь она только что заколола им своего мужа, и на клинке должна быть кровь.

Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Аналогичная проблема возникает в конце фильма, когда ставшего смертным Имхотепа протыкает мечом Рик О’Коннел (Фрейзер). Сначала жрец с изумлением смотрит на свои пальцы, покрытые кровью, а в следующем кадре зажимает рану на животе чистыми руками.

Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Костюмные проблемы

Перепутать детали нарядов — обычное дело для костюмеров. Не стала исключением и «Мумия». Во время блуждания по катакомбам Хамунаптры хорошо заметно, как на правой руке О’Коннела появляется кожаный наруч, которого ранее не было.

Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Несколько позже в подземельях Хамунаптры спрятались еще два однотипных киноляпа. Сначала надзиратель каирской тюрьмы Гад Хасан в исполнении Омида Джалили становится жертвой собственной жадности и крадет драгоценную фигурку жука-скарабея. Волшебный жук оживает и заползает персонажу под кожу. Тот разрывает на себе рубаху, и зрители видят, как по его предельно волосатой груди ползет бугорок. В ужасе Гад Хасан выбегает в коридор, бьется головой о стену и погибает.  Но когда тело незадачливого воришки падает на пол, рубашка на нем аккуратно застегнута и заправлена за пояс.

Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Аналогичным образом магического жука берет в руки брат главной героини Джонатан (Джон Ханна). В этот раз трагедии удается избежать, потому как О’Коннел решительно разрывает рубашку на Джонатане и без всякого наркоза проводит ему экстренную операцию по извлечению скарабея. Герой выживает, а через минуту появляется в кадре в целой рубашке без следов крови на месте разреза.

Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Вредное солнце пустыни

Отдельной проблемой при съемках «Мумии» стали тени. Они никак не хотели соответствовать происходящему на экране, вызывая вопросы у внимательных зрителей. К примеру, во время поисков Хамунаптры герои, незадолго до восхода солнца, выезжают на пустынное плато.

Когда бледно-розовый диск наконец поднимается из-за горизонта, вдали появляются развалины древнего города. Однако один из героев наблюдает за этим зрелищем, скрываясь под зонтиком от солнца, висящего, судя по тени, высоко над горизонтом.

Кадр из фильма «Мумия» ​
Кадр из фильма «Мумия» ​

Далее следует скачка на верблюдах. И продолжается она, судя по теням, минимум половину дня. В начале, когда герой Фрейзера сбрасывает с верблюда воришку Бени Габора (Кевин Дж. О’Коннор), тени указывают налево, хотя процессия двигалась навстречу солнцу. А несколькими кадрами позднее, когда Рик и Иви мчатся вперед, тень верблюдов ясно указывает, что солнце находится у них над головой.

Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Между дублями

Немало киноляпов возникает, когда сцены снимаются с нескольких дублей, и актеры забывают, чем занимались в кадре до команды «стоп». Так, в сценке в библиотеке, когда Эвелин обрушивает книжные шкафы, она тянется поставить книгу на полку, стоя на приставной лестнице. Отчетливо видно, что она держится руками за верхнюю перекладину, а четвертая ступенька расположена у ее колена. Но когда секундой позже героиня оказывается на лестнице, как на ходулях, на четвертой ступеньке уже стоят ее ступни.

Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Аналогичная рассинхронизация кадров наблюдается в середине картины. После спуска в пещеры Хамунаптры герои начинают двигаться вперед, а толстяк Гад Хасан поворачивается, чтобы взять вещи. В следующем кадре Рик, Иви и Джонатан уже продвинулись на несколько метров вперед, а Хасан за их спинами вновь поворачивается, чтобы забрать вещи.

Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»

Также, во время автомобильной погони по ночным улицам Каира происходит путаница с фарами автомобиля, в котором едут Рик и компания. Когда они врезаются в гору вещей и покидают машину — фары горят. В следующем кадре они потушены, а через мгновение вновь освещают улицу.

Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Мумия»