Сочи уже много десятилетий остается одним из главных «киногородов» Черноморского побережья. Его пляжи, набережные, уютные улочки и курортная атмосфера не раз становились естественными декорациями для советских фильмов. Одной из известных картин, снятых здесь, стала комедия Аллы Суриковой «Будьте моим мужем», вышедшая на экраны в 1981 году.
Главные роли в фильме исполнили Андрей Миронов и Елена Проклова. По сюжету мать-одиночка Наталья приезжает с маленьким сыном на отдых в Сочи, но из-за разгара курортного сезона ей сложно найти жилье. Чтобы убедить хозяйку сдать комнату, она просит случайного знакомого — детского врача Виктора — выдать себя за ее мужа. Неожиданная авантюра постепенно превращается в настоящую историю любви, а живописные сочинские пейзажи становятся неотъемлемой частью фильма.
Локации, где снимали фильм «Будьте моим мужем» (1981)
Основными съемочными площадками фильма стали Сочи и расположенный неподалеку курортный поселок Лоо. Именно здесь были сняты большинство пляжных сцен, эпизоды на улицах города и в частном секторе, которые создали узнаваемую атмосферу советского черноморского курорта.
Гостевой дом в Лоо
Одной из главных съемочных локаций стал гостевой дом в поселке Лоо по адресу: улица Солнечная, 22а. Именно здесь по сюжету Наталья с сыном пытаются снять комнату. Во дворе и внутри дома было снято несколько ключевых сцен фильма.
Хозяйка дома Зинаида Мумджян позже рассказывала, что после завершения съемок решила отремонтировать здание. Однако постройка оказалась настолько ветхой, что в процессе работ стены начали разрушаться. В итоге старый дом пришлось снести и построить на его месте новый. Сегодня на улице Солнечной по-прежнему находится гостевой дом, который продолжает принимать туристов.
Пляж под Лоо
Большинство сцен, действие которых разворачивается на морском берегу, снимали на центральном пляже поселка Лоо. Съемки проходили в самый разгар курортного сезона, поэтому вокруг съемочной группы постоянно собирались отдыхающие, желавшие увидеть звезд советского кино, прежде всего Андрея Миронова. Как позже вспоминала режиссер Алла Сурикова, многочисленные зрители нередко мешали работе, а Миронов с присущим ему чувством юмора лишь подшучивал над происходящим.
Еще одной проблемой стал постоянный шум пляжа: разговоры отдыхающих, шум прибоя и выкрики уличных торговцев заглушали реплики актеров. Чтобы контролировать запись диалогов в одной из сцен с участием Андрея Миронова и Владимира Басова, Сурикова переоделась в купальник и расположилась рядом с артистами, изображая обычную отдыхающую. Благодаря этой находчивости эпизод удалось снять, но ноги режиссера ненадолго попали в кадр.
Сочи
Съемочная группа «Будьте моим мужем» работала не только в Лоо — в кадр также попали узнаваемые места самого Сочи. Зрители могут увидеть городской вокзал, улицы старого города и Театральную аллею рядом с Зимним театром, где прогуливается героиня Елены Прокловой.
Еще одной локацией стал закрытый пляж гостиницы «Жемчужина», где снимали несколько эпизодов. Именно здесь в съемках участвовал будущий солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов — тогда еще десятилетний школьник. По его воспоминаниям, попасть на пляж ему помогли семейные пропуска, а встреча с Андреем Мироновым стала для него первым опытом работы в кино. Несмотря на это, в финальную версию фильма сцена с юным актером не вошла.
Ресторан «Кавказский аул»
Еще одной важной локацией фильма стал знаменитый сочинский ресторан «Кавказский аул» в Агурском ущелье. По сюжету именно сюда устраивается работать Виктор, герой Андрея Миронова, чтобы заработать деньги на жилье. Сцены, снятые в ресторане, сохранили атмосферу начала 1980-х: здесь по-прежнему можно увидеть бамбуковую аллею, по которой проходила Наташа, и кухонное помещение, где ее спутник чистил картошку.
Сегодня посетители могут оказаться в тех же местах, что и герои фильма, например, занять столик, за которым происходил знаменитый эпизод с перевернутым столом. Интересная история связана и со сценой застолья: по задумке режиссера Аллы Суриковой в бутылках должно было быть обычное лимонадное содержимое. Однако владелец ресторана решил сделать актерам подарок и заменил напиток настоящим шампанским, поэтому Миронов и участники массовки с большим удовольствием продолжали съемки.
Москва
Хотя основная часть съемок «Будьте моим мужем» проходила на Черноморском побережье, некоторые эпизоды фильма были сняты в Москве. Столица появляется уже в начальных кадрах картины: в титрах можно заметить виды Нового Арбата. А финальные сцены сопровождаются кадрами бульвара на Ленинских горах.
Интересные факты о съемках фильма «Будьте моим мужем»
Работа над комедией «Будьте моим мужем» проходила в непростых условиях: съемочной группе приходилось работать среди отдыхающих, решать неожиданные проблемы на площадке и учитывать пожелания звезд. За кадром осталось немало историй, которые делают фильм еще интереснее.
Съемки проходили в разгар курортного сезона. Из-за большого количества отдыхающих вокруг съемочной площадки постоянно собирались зрители, особенно когда в кадре появлялся Андрей Миронов. Популярность актера заметно осложняла работу группы.
Сцена в ресторане получилась благодаря случайности. По сценарию в бутылках из-под шампанского должен был находиться лимонад, но директор ресторана решил заменить его настоящим шампанским, чтобы не угощать известных актеров дешевым напитком. Во время одного из перерывов Андрей Миронов неожиданно исчез — позже режиссер Алла Сурикова обнаружила его за отдельным столом с организованным специально для него застольем.
Андрей Миронов не сразу согласился на главную роль. Актер предложил изменить сценарий: добавить больше южного колорита, музыкальные эпизоды и переработать начало и финал. После полугода доработок он согласился участвовать в проекте. За роль Миронов получил крупный по тем временам гонорар и с юмором отметил, что таких денег ему «ни одна женщина никогда не платила».
Елена Проклова получила роль благодаря Андрею Миронову. Когда режиссер предложила актеру ознакомиться с пробами других претенденток на главную женскую роль, именно Миронов выделил кандидатуру Прокловой.
Юный актер Филипп Адамович попал в фильм благодаря семье. Исполнитель роли Ильи, сына Натальи, был сыном художника-декоратора «Мосфильма». На съемках мальчик проявлял большую ответственность и даже просил режиссера заранее репетировать сцены.
Нина Русланова была утверждена без проб. Алла Сурикова сразу увидела в актрисе подходящий образ хозяйки дома и пригласила ее на роль без дополнительных испытаний.
На съемках возник роман между Еленой Прокловой и Александром Адамовичем. Актриса познакомилась с отцом юного исполнителя роли Ильи, и их отношения продолжались около двух лет, после чего Адамович вернулся к своей семье.