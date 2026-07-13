Еще одной локацией стал закрытый пляж гостиницы «Жемчужина», где снимали несколько эпизодов. Именно здесь в съемках участвовал будущий солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов — тогда еще десятилетний школьник. По его воспоминаниям, попасть на пляж ему помогли семейные пропуска, а встреча с Андреем Мироновым стала для него первым опытом работы в кино. Несмотря на это, в финальную версию фильма сцена с юным актером не вошла.