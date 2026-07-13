Кристофер Нолан в преддверии премьеры фильма «Одиссея» заявил, что общественное отношение к искусственному интеллекту остается противоречивым, а разговоры о полной замене человека технологиями он считает несостоятельными. Об этом режиссер рассказал в интервью The Guardian.
По словам обладателя «Оскара», индустрия одновременно активно инвестирует в развитие ИИ и демонстрирует заметный скепсис по отношению к его результатам. Нолан отметил, что подобного разрыва между продвижением технологии и ее восприятием он прежде не наблюдал. В частности, среди аудитории закрепилось пренебрежительное отношение к массовому ИИ-контенту, который молодежь обозначает термином «слоп» (низкокачественный контент, созданный с помощью нейросетей. — Прим. Ред.).
Режиссер подчеркнул, что ожидал от искусственного интеллекта появления полезных инструментов для визуального производства, однако на практике продолжает делать ставку на традиционные методы. Его новый фильм «Одиссея» снимался в реальных локациях — от Марокко и Греции до Исландии, Шотландии и США — что остается принципиальной частью его творческого подхода.
Нолан также прямо отверг идею о том, что технологии способны полностью вытеснить человеческое творчество. По его мнению, подобные прогнозы не имеют под собой оснований и не учитывают природу авторского кино.
Режиссер не впервые высказывается о рисках, связанных с развитием ИИ. Во время промокампании «Оппенгеймера» в 2023 году он проводил параллели между предупреждениями ученых о ядерной угрозе и призывами экспертов ограничить развитие искусственного интеллекта. В частности, он упоминал Джеффри Хинтона — одного из ключевых исследователей в области ИИ, покинувшего Google ради публичных заявлений о потенциальных рисках технологии.
При этом Нолан подчеркивает, что видит в ИИ мощный инструмент будущего, но настаивает на необходимости ответственности со стороны индустрии. По его словам, продюсеры и работодатели не должны использовать технологии как способ ухода от решений и ответственности, перекладывая ее на алгоритмы.