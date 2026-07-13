Режиссер не впервые высказывается о рисках, связанных с развитием ИИ. Во время промокампании «Оппенгеймера» в 2023 году он проводил параллели между предупреждениями ученых о ядерной угрозе и призывами экспертов ограничить развитие искусственного интеллекта. В частности, он упоминал Джеффри Хинтона — одного из ключевых исследователей в области ИИ, покинувшего Google ради публичных заявлений о потенциальных рисках технологии.