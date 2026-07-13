«Часто, когда зрители смотрят спектакль и видят на сцене действительно свободных и живых людей, их это триггерит. Они к этому не готовы, сразу хотят загнать артистов в какие-то рамки — например, в рамки классического театра. Все потому, что эти зрители сами внутренне несвободны», — сказал актер в интервью Hello!.