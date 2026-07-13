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Звезда «Слова пацана» ответил Боярскому и Меньшикову на критику спектакля «Гамлет»

Актер Андрей Максимов считает, что не все зрители готовы к экспериментам
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Андрей Максимов
Андрей Максимов

Звезда сериала «Слова пацана» Андрей Максимов дал интервью журналу Hello! и высказался о нашумевшем спектакле «Гамлет», в котором исполнил роль Клавдия.

По словам Максимова, в проект его пригласил сам режиссер Андрей Гончаров, с которым актер уже не раз сотрудничал. Максимов признался, что полностью доверял постановщику и всей команде.

Актерский состав спектакля «Гамлет»
Актерский состав спектакля «Гамлет»

У зрителей спектакль вызвал неоднозначную реакцию. Народный артист России Олег Меньшиков назвал постановку «театральной катастрофой». Не понравилась она и Михаилу Боярскому.

Максимов ответил на критику. По его словам, некоторые зрители еще не готовы к эксперементам на сцене.

«Часто, когда зрители смотрят спектакль и видят на сцене действительно свободных и живых людей, их это триггерит. Они к этому не готовы, сразу хотят загнать артистов в какие-то рамки — например, в рамки классического театра. Все потому, что эти зрители сами внутренне несвободны», — сказал актер в интервью Hello!.

Андрей Максимов также отмтеил, что не расстраивается из-за негативных комментариев — главное, что спектакль вызвал у людей отклик, считает он. А споры и обсуждения вокруг искусства — не редкость: «Так было с фильмами “Таксист” с Де Ниро и с “Танцующей в темноте” с Бьорк».

Ранее стало известно, что «Гамлет» возглавил рейтинг дорогих спектаклей.