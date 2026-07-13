Начал карьеру плотником
До мировой славы Харрисон Форд пережил долгий период неудач. В конце 1960-х он снимался в небольших ролях, но так и не смог добиться успеха. Актер уже всерьез задумывался оставить профессию, поэтому, чтобы обеспечивать жену и двоих сыновей, освоил плотницкое дело и начал изготавливать мебель на заказ.
Именно работа неожиданно вернула его в кино. Среди клиентов Форда оказались музыканты и режиссеры, в том числе Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола. Во время одного из заказов Лукас пригласил его помочь актерам читать реплики на кастинге «Звездных войн». В итоге Форд не только получил роль Хана Соло, но и сделал первый шаг к мировой славе.
Роль Хана Соло получил случайно
Изначально Харрисон Форд вовсе не претендовал на роль контрабандиста Хана Соло. Джордж Лукас не хотел снова приглашать его после «Американских граффити» и позвал лишь в качестве ассистента на кинопробы. Форд читал текст вместе с кандидатами, помогая режиссеру оценивать других актеров.
Однако чем дольше продолжался кастинг, тем очевиднее становилось, что именно он лучше всех чувствует персонажа. В итоге Лукас изменил решение и утвердил Форда на роль. Позже «Звездные войны» превратились в одну из самых кассовых франшиз в истории кино, а Хан Соло стал культовым героем поп-культуры.
Знаменитую фразу придумал сам
Одна из самых известных сцен фильма «Империя наносит ответный удар» могла выглядеть совсем иначе. По сценарию принцесса Лея признавалась Хану Соло в любви, а тот должен был ответить привычными словами: «Я тоже тебя люблю».
Но Харрисон Форд предложил заменить эту реплику коротким: «Я знаю». Актер считал, что уверенный в себе контрабандист никогда не станет отвечать банальной фразой. Джордж Лукас сначала сомневался, но все же оставил импровизацию в финальной версии фильма. В результате эти два слова стали одной из самых цитируемых реплик в истории мирового кино.
Он профессиональный пилот
Еще одно большое увлечение Форда — авиация. Лицензию пилота он получил в начале 1990-х и сегодня умеет управлять не только легкими самолетами, но и вертолетами. За десятилетия актер налетал несколько тысяч часов и не раз признавался, что чувствует себя в кабине не менее уверенно, чем на съемочной площадке.
Любовь к авиации не раз приносила реальную пользу людям. Форд участвовал в поисково-спасательных операциях в штате Вайоминг, помогая доставлять спасателей и эвакуировать туристов из труднодоступных районов. За эту работу он никогда не брал денег, считая помощь естественной обязанностью опытного пилота.
Единственная номинация на «Оскар» — не за Индиану Джонса
За карьеру Харрисон Форд создал десятки культовых персонажей, однако Американская киноакадемия номинировала его лишь однажды. Это произошло в 1986 году благодаря драме «Свидетель», где актер сыграл полицейского Джона Бука, расследующего убийство мальчика из общины амишей.
Картина стала одним из главных фильмов года и получила восемь номинаций на «Оскар», выиграв две статуэтки. Сам Форд уступил награду Уильяму Херту, но именно после «Свидетеля» критики окончательно перестали воспринимать его исключительно как героя приключенческих блокбастеров.
Сам выполняет многие трюки
Экшен всегда был важной частью карьеры Харрисона Форда, и актер никогда не стремился полностью перекладывать опасные сцены на дублеров. Во многих фильмах он сам участвовал в погонях, драках и сложных трюках, считая, что именно это делает героя более убедительным. Даже с возрастом Форд не изменил своим принципам, хотя риск получить травму заметно вырос.
Так, во время съемок «Звездных войн: Пробуждение силы» актер получил тяжелый перелом ноги, когда гидравлическая дверь «Тысячелетнего сокола» захлопнулась раньше времени. Производство фильма пришлось приостановить почти на два месяца, однако после операции и реабилитации Форд вернулся на площадку. Похожая история произошла и во время работы над пятой частью «Индианы Джонса»: почти в 80 лет актер повредил плечо, но после восстановления снова отказался полностью передавать трюки дублеру.
Боится не возраста, а безделья
Харрисон Форд никогда не скрывал, что терпеть не может разговоры о пенсии. По его словам, возраст сам по себе ничего не значит, если человеку по-прежнему интересно работать и он способен хорошо делать свое дело. Именно поэтому после 80 лет актер продолжил активно сниматься сразу в нескольких крупных проектах.
Последние годы стали для Форда одними из самых успешных за долгое время. Он исполнил одну из главных ролей в сериале «Терапия», за которую впервые в карьере получил номинацию на телевизионную премию «Эмми», а затем присоединился к киновселенной Marvel, сыграв президента США Таддеуса Росса в фильме «Капитан Америка: Новый мир».
Активно защищает природу
За пределами кино Харрисон Форд уже более трех десятилетий занимается охраной окружающей среды. С 1991 года он является вице-председателем международной организации Conservation International и регулярно представляет ее на крупнейших экологических форумах. Актер неоднократно выступал в ООН, призывая обратить внимание на изменение климата и исчезновение редких видов животных.
Однако работа Форда не ограничивается публичными выступлениями. Он участвовал в научных экспедициях, помогал искать финансирование природоохранных проектов, а в 2023 году в его честь даже назвали новый вид змеи — Tachymenoides harrisonfordi. Ранее имя актера уже получили несколько новых видов животных — своеобразное признание его вклада в защиту природы.
Индиана Джонс мог достаться другому актеру
Сегодня трудно представить Индиану Джонса в чьем-либо другом исполнении, однако изначально Харрисон Форд вовсе не считался главным кандидатом. Джордж Лукас опасался вновь снимать актера после успеха «Звездных войн», чтобы зрители не ассоциировали его только с одним исполнителем. Главным претендентом был Том Селлек, который даже успел пройти кинопробы.
Все изменил конфликт съемочных графиков: Селлек оказался связан обязательствами перед сериалом «Частный детектив Магнум» и был вынужден отказаться. Тогда Стивен Спилберг снова предложил роль Форду. Решение оказалось судьбоносным: фильмы об Индиане Джонсе собрали в мировом прокате более двух миллиардов долларов и стали одной из самых успешных приключенческих франшиз в истории кино.
Он остается одним из самых кассовых актеров Голливуда
За шесть десятилетий карьеры Харрисон Форд снялся в десятках фильмов, многие из которых давно стали классикой мирового кино. «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Бегущий по лезвию», «Беглец», «Самолет президента» и «Свидетель» сделали его кумиром сразу нескольких поколений зрителей. При этом актер одинаково убедителен в фантастике, приключенческом кино, триллерах и психологических драмах.
По совокупным мировым кассовым сборам фильмов со своим участием Харрисон Форд уже много лет входит в число самых успешных актеров Голливуда. Общая касса его картин превышает 12 миллиардов долларов. И даже спустя почти 60 лет после дебюта он остается не просто кинозвездой, а живой легендой мирового кинематографа.