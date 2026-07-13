Так, во время съемок «Звездных войн: Пробуждение силы» актер получил тяжелый перелом ноги, когда гидравлическая дверь «Тысячелетнего сокола» захлопнулась раньше времени. Производство фильма пришлось приостановить почти на два месяца, однако после операции и реабилитации Форд вернулся на площадку. Похожая история произошла и во время работы над пятой частью «Индианы Джонса»: почти в 80 лет актер повредил плечо, но после восстановления снова отказался полностью передавать трюки дублеру.