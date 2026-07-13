Франшиза «Властелин колец» давно перестала ограничиваться классической трилогией: к ней добавились приквелы, сериал и анимационные проекты, которые расширяют мифологию мира Дж. Р. Р. Толкина. В этой статье разберемся, в каком порядке смотреть франшизу, если вы хотите получить максимум впечатлений. И начнем с варианта по дате выхода картин.