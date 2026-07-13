Франшиза «Властелин колец» давно перестала ограничиваться классической трилогией: к ней добавились приквелы, сериал и анимационные проекты, которые расширяют мифологию мира Дж. Р. Р. Толкина. В этой статье разберемся, в каком порядке смотреть франшизу, если вы хотите получить максимум впечатлений. И начнем с варианта по дате выхода картин.
«Властелин колец: Братство Кольца» (2001)
С этого фильма началась одна из величайших кинотрилогий XXI века. Питер Джексон сумел сделать почти невозможное — перенести на экран сложный и масштабный роман Толкина, сохранив дух первоисточника.
Главный герой истории — молодой хоббит Фродо Бэггинс (Элайджа Вуд), которому достается древний артефакт — Единое Кольцо. Волшебник Гэндальф (Иэн МакКеллен) понимает, что этот предмет способен вернуть власть темному властелину Саурону (Сала Бэйкер). Единственный способ остановить зло — уничтожить Кольцо в жерле Роковой горы.
Так появляется Братство Кольца — девять спутников, представляющих разные народы Средиземья. Их путешествие становится отправной точкой одной из самых масштабных историй в мировом кинематографе.
Интересный факт: фильм получил четыре премии «Оскар», а на съемки только первой части ушло почти 15 месяцев.
«Властелин колец: Две крепости» (2002)
Вторая часть делает историю заметно масштабнее. Братство распадается, а герои идут к своим целям разными дорогами.
Фродо и Сэм (Шон Эстин) продолжают путь в Мордор, где встречают Голлума (Энди Серкис) — бывшего владельца Кольца. Тем временем Арагорн (Вигго Мортенсен), Леголас (Орландо Блум) и Гимли (Джон Рис-Дэвис) оказываются втянуты в войну за Рохан, которому угрожают армии Сарумана (Кристофер Ли).
Здесь появляется одна из самых известных сцен трилогии — битва за Хельмову Падь. На момент выхода фильма она считалась одной из самых масштабных батальных сцен в истории кино.
«Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Финал трилогии объединяет все сюжетные линии и подводит историю к эмоциональной развязке.
Пока Фродо и Сэм приближаются к Роковой горе, армии людей, эльфов и рохирримов дают последний бой силам Саурона у стен Минас Тирита.
Картина вошла в историю, выиграв все 11 премий «Оскар», на которые была номинирована, повторив рекорд фильмов «Бен-Гур» и «Титаник». Для многих критиков «Возвращение короля» остается одним из лучших финалов кинотрилогий.
«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)
Хотя фильм вышел почти через десять лет после завершения основной трилогии, по сюжету события происходят значительно раньше.
История рассказывает о молодом Бильбо Бэггинсе (Мартин Фриман), который вместе с тринадцатью гномами и волшебником Гэндальфом отправляется возвращать Одинокую гору, захваченную драконом Смаугом.
Здесь зритель впервые узнает, каким образом Кольцо Всевластия оказалось у семьи Бэггинсов.
«Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)
Герои продолжают путь к Эребору. Бильбо сталкивается лицом к лицу с драконом Смаугом — одним из самых впечатляющих CGI-персонажей современного кино.
Во второй части больше внимания уделяется политике Средиземья, противостоянию эльфов, людей и гномов, а также постепенному возвращению Саурона.
«Хоббит: Битва пяти воинств» (2014)
Заключительная часть приквела посвящена грандиозному сражению за Эребор.
После гибели Смауга между людьми, эльфами и гномами вспыхивает конфликт за сокровища Одинокой горы. Но вскоре всем народам приходится объединиться перед новой угрозой — армией орков.
Фильм напрямую подводит зрителя к событиям, которые спустя несколько десятилетий развернутся во «Властелине колец».
«Властелин колец: Кольца власти» (2022 — ...)
События сериала происходят за тысячи лет до рождения Фродо.
Здесь рассказывается о Второй эпохе Средиземья — времени создания Колец Власти, возвышения Нуменора, появления Саурона и становления Галадриэль как одной из главных защитниц свободных народов.
Важно понимать, что сериал основан не на романе «Властелин колец», а преимущественно на приложениях к книгам Толкина, поэтому его сюжет существенно отличается по структуре и подаче от фильмов Питера Джексона.
«Властелин колец: Война рохирримов» (2024)
Действие разворачивается примерно за 250 лет до событий основной трилогии.
Главным героем становится легендарный король Рохана Хельм Молоторукий, в честь которого позже будет названа знаменитая крепость Хельмова Падь.
Картина расширяет историю Рохана и показывает события, о которых лишь вскользь упоминалось в книгах Толкина.
Какой порядок просмотра лучше?
Существует два варианта знакомства с франшизой. По дате выхода и по внутренней хронологии:
- «Властелин колец: Кольца власти» (2022 — ...)
- «Властелин колец: Война рохирримов» (2024)
- «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)
- «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)
- «Хоббит: Битва пяти воинств» (2014)
- «Властелин колец: Братство Кольца» (2001)
- «Властелин колец: Две крепости» (2002)
- «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Большинство поклонников Толкина рекомендуют первый вариант. Именно так зрители впервые знакомились с миром Средиземья, постепенно узнавая его историю. Приквелы работают значительно лучше, когда вы уже знаете судьбу Фродо, Арагорна, Гэндальфа и остальных героев.
Если же хочется увидеть развитие событий именно с точки зрения истории Средиземья, стоит выбирать хронологический порядок. Он позволяет проследить путь мира от создания Колец Власти до падения Саурона.
В любом случае обе трилогии Питера Джексона остаются эталоном современного фэнтези и обязательны к просмотру каждому любителю большого приключенческого кино.