В России запустили в производство новую версию классической сказки Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». Одну из ключевых ролей в картине исполнит Павел Деревянко.
Проект уже представили на питчинге в Фонде кино, однако точная дата выхода фильма пока не раскрывается. Информацию об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал «Культуромания».
В центре сюжета — мальчик по прозвищу Маленький Мук. Он отправляется в город, чтобы вытащить отца из темницы. В пути герой встречает принцессу Амину, которую заточил злой Визирь. Он отнял у нее трон и наслал на страну засуху. Вместе Мук и Амина разоблачают злодея, возвращают людям воду и восстанавливают справедливость.
Съемки ленты пройдут не только в России, но и в Марокко. Эпизоды с восточным колоритом авторы планируют снимать в настоящих деревнях, горах и пустынях. Компьютерную графику будут использовать лишь в крайних случаях.
Режиссером фильма стал Андрей Шавкеро. Зрители знают его по работам «Елки 5» и «Госзащита». Вместе с Деревянко в кадре появятся Артем Кошман, Полина Гухман и Светлана Листова.