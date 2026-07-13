В центре сюжета — мальчик по прозвищу Маленький Мук. Он отправляется в город, чтобы вытащить отца из темницы. В пути герой встречает принцессу Амину, которую заточил злой Визирь. Он отнял у нее трон и наслал на страну засуху. Вместе Мук и Амина разоблачают злодея, возвращают людям воду и восстанавливают справедливость.