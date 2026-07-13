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Павел Деревянко исполнит главную роль в новой экранизации сказки «Маленький Мук»

Съемки картины пройдут в России и Марокко
Павел Деревянко
Павел Деревянко

В России запустили в производство новую версию классической сказки Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». Одну из ключевых ролей в картине исполнит Павел Деревянко.

Проект уже представили на питчинге в Фонде кино, однако точная дата выхода фильма пока не раскрывается. Информацию об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал «Культуромания».

В центре сюжета — мальчик по прозвищу Маленький Мук. Он отправляется в город, чтобы вытащить отца из темницы. В пути герой встречает принцессу Амину, которую заточил злой Визирь. Он отнял у нее трон и наслал на страну засуху. Вместе Мук и Амина разоблачают злодея, возвращают людям воду и восстанавливают справедливость.

Съемки ленты пройдут не только в России, но и в Марокко. Эпизоды с восточным колоритом авторы планируют снимать в настоящих деревнях, горах и пустынях. Компьютерную графику будут использовать лишь в крайних случаях.

Режиссером фильма стал Андрей Шавкеро. Зрители знают его по работам «Елки 5» и «Госзащита». Вместе с Деревянко в кадре появятся Артем Кошман, Полина Гухман и Светлана Листова.