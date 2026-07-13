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Зои Дойч рассказала, каково ей было работать с Дженнифер Энистон

По словам актрисы, съемки с бывшей звездой «Друзей» стали для нее одним из самых сюрреалистичных моментов в жизни
Зои Дойч
Зои ДойчИсточник: Legion-Media.ru

Зои Дойч рассказала о работе с Дженнифер Энистон в новом фильме «Гейл Дотри и голливудский секс-абонемент».

Дойч сыграла главную роль, а Энистон получила эпизодическую. По словам актрисы, съемки с бывшей звездой «Друзей» стали для нее одним из самых сюрреалистичных моментов в жизни.

«Это было невероятно сюрреалистично для меня, — призналась Зои. — Я встречала этого человека и несколько раз говорила с ним, она невероятно милая и забавная, но работать с ней было одним из самых ярких моментов в моей жизни, и это вдохновляет».

Дойч также добавила: «Каждый дубль был просто блестящим, и я, наверное, была худшей актрисой в мире, потому что была скорее зрителем, чем участницей. Пропустила свою реплику. Я не могла с собой ничего поделать. Это определенно невероятно крутой момент для меня».