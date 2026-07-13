Российский актер погиб в Таиланде

Новгородский театр драмы имени Достоевского сообщил о гибели артиста. «Дмитрий пришел в труппу театра в 2020 году и за это время сыграл целый ряд ярких ролей. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — написали сотрудники и уточнили, что дата и место церемонии прощания будут объявлены позже.