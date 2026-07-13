Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Российский актер погиб в Таиланде

О смерти актера Дмитрия Брейкина генконсульство России на Пхукете узнало от его друзей
Дмитрий Брейкин, фото: Театр драмы им. Ф.М. Достоевского/VK
Дмитрий Брейкин, фото: Театр драмы им. Ф.М. Достоевского/VK

Генеральное консульство России на Пхукете отреагировало на гибель известного российского актера Дмитрия Брейкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу консульского учреждения Егора Иванова.

Генконсульство РФ на острове Пхукет узнало о смерти на нем 27-летнего артиста сериалов «Ментовские войны» и «Тайны следствия» от его друзей. При этом официального уведомления таиландских властей о гибели мужчины пока не поступало.

Новгородский театр драмы имени Достоевского сообщил о гибели артиста. «Дмитрий пришел в труппу театра в 2020 году и за это время сыграл целый ряд ярких ролей. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — написали сотрудники и уточнили, что дата и место церемонии прощания будут объявлены позже.

По словам родственников, причиной смерти Брейкина могло стать кровотечение в желудок. Мать актера Татьяна рассказала, что накануне ее сын жаловался на проблемы со здоровьем.