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СМИ: Паулину Андрееву засняли на свидании с новым возлюбленным-бизнесменом

СМИ: Бывшая жена Бондарчука встречается с предпринимателем Андреем Суторминым
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Паулина Андреева
Паулина Андреева

Паулину Андрееву, которая весной 2026 года рассталась с Федором Бондарчуком, заметили на встрече с якобы возлюбленным Андреем Суторминым. Актриса и предприниматель вместе появились в одном из московских ресторанов. Фото пары опубликовал Starhit.

О романе 37-летней Андреевой и 34-летнего Сутормина начали говорить в сети после того, как пользователи заметили несколько совпадений. Они публиковали снимки из одних и тех же мест, а еще подписались друг на друга в социальных сетях. При этом сами актриса и бизнесмен пока не комментировали свои отношения.

Андрей Сутормин / фото: соцсети
Андрей Сутормин / фото: соцсети

Андрей Сутормин — предприниматель, сооснователь и генеральный директор строительной компании Biom Development Group. Компания занимается строительством на побережье Бали. Кроме того, Сутормин имеет медицинское образование: он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, а затем проходил интернатуру в Сеченовском университете.

Ранее Паулина Андреева похвасталась успехами в учебе на философском факультете.