Паулину Андрееву, которая весной 2026 года рассталась с Федором Бондарчуком, заметили на встрече с якобы возлюбленным Андреем Суторминым. Актриса и предприниматель вместе появились в одном из московских ресторанов. Фото пары опубликовал Starhit.
О романе 37-летней Андреевой и 34-летнего Сутормина начали говорить в сети после того, как пользователи заметили несколько совпадений. Они публиковали снимки из одних и тех же мест, а еще подписались друг на друга в социальных сетях. При этом сами актриса и бизнесмен пока не комментировали свои отношения.
Андрей Сутормин — предприниматель, сооснователь и генеральный директор строительной компании Biom Development Group. Компания занимается строительством на побережье Бали. Кроме того, Сутормин имеет медицинское образование: он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, а затем проходил интернатуру в Сеченовском университете.
Ранее Паулина Андреева похвасталась успехами в учебе на философском факультете.