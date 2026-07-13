О романе 37-летней Андреевой и 34-летнего Сутормина начали говорить в сети после того, как пользователи заметили несколько совпадений. Они публиковали снимки из одних и тех же мест, а еще подписались друг на друга в социальных сетях. При этом сами актриса и бизнесмен пока не комментировали свои отношения.