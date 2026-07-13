Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик откровенно рассказала о том, как складывается ее личная жизнь после разрыва помолвки. Актриса вышла на связь с подписчиками в соцсети и призналась, что не спешит строить новые отношения.
«У меня нет молодого человека. После несостоявшегося брака я одна уже почти полгода. Размениваться не хочу и не буду. Всему свое время», — заявила артистка.
В 2025 году экс-возлюбленный знаменитости сделал ей предложение, и она ответила согласием. Здорик даже демонстрировала кольцо, подаренное мужчиной. Но до свадьбы дело так и не дошло.
Ранее артистка встречалась с певцом Стасом Пьехой, который старше нее на 21 год. Их роман продлился год. После расставания актриса заявила, что в треке исполнителя «До утра» «многое всплыло» об их отношениях. Здорик нашла подтверждение своим догадкам об изменах бывшего возлюбленного и поделилась этим в соцсетях.
После истории с Пьехой звезда перестала афишировать личную жизнь. Знаменитость объясняла, что не хочет делиться с публикой таким контентом и получать негативные комментарии от хейтеров.
Ранее Ника Здорик вышла на красную дорожку в мини-платье с декольте.