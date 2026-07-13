Ранее артистка встречалась с певцом Стасом Пьехой, который старше нее на 21 год. Их роман продлился год. После расставания актриса заявила, что в треке исполнителя «До утра» «многое всплыло» об их отношениях. Здорик нашла подтверждение своим догадкам об изменах бывшего возлюбленного и поделилась этим в соцсетях.