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Актер сериала «Удивительная миссис Мейзел» Джош Гризетти умер в возрасте 44 лет

Актер ушел из жизни 10 июля 2026 года
Джош Гризетти
Джош ГризеттиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел», американский актер театра и кино Джош Гризетти скончался на 45-м году жизни, пишет Metro со ссылкой на его друга Роба Макклюра. Материал перевел aif.ru.

По данным издания, актер скончался 10 июля.

«Джош Гризетти покончил с собой в пятницу», — сообщил Роб Макклюр.

Джош Гризетти родился в декабре 1981 года в Вашингтоне. Выступал на Бродвее, а также сыграл во множестве внебродвейских проектов. Среди работ с его участием — ленты «Удивительная миссис Мейзел», «Рыцари процветания», «Хорошая борьба» и другие.