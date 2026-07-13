Актер сериала «Удивительная миссис Мейзел» Джош Гризетти умер в возрасте 44 лет

Звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел», американский актер театра и кино Джош Гризетти скончался на 45-м году жизни, пишет Metro со ссылкой на его друга Роба Макклюра. Материал перевел aif.ru.
По данным издания, актер скончался 10 июля.
«Джош Гризетти покончил с собой в пятницу», — сообщил Роб Макклюр.
Джош Гризетти родился в декабре 1981 года в Вашингтоне. Выступал на Бродвее, а также сыграл во множестве внебродвейских проектов. Среди работ с его участием — ленты «Удивительная миссис Мейзел», «Рыцари процветания», «Хорошая борьба» и другие.