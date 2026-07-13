Актер сериала «Удивительная миссис Мейзел» Джош Гризетти умер в возрасте 44 лет

Джош Гризетти родился в декабре 1981 года в Вашингтоне. Выступал на Бродвее, а также сыграл во множестве внебродвейских проектов. Среди работ с его участием — ленты «Удивительная миссис Мейзел», «Рыцари процветания», «Хорошая борьба» и другие.