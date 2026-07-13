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Суд оштрафовал актера Трескунова на 50 тысяч рублей

Актера Трескунова оштрафовали на 50 тыс рублей за нарушение закона об иноагентах
Семен Трескунов
Семен Трескунов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера-иноагента Семена Трескунова (Лицо, признанное иностранным агентом в России) на 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности о своей деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Трескунова привлекли к административной ответственности за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).

«Признать Трескунова виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — огласила решение судья.

Ранее столичная прокуратура потребовала возбудить против актера уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Ведомство установило, что Трескунов был дважды в течение года оштрафован по иноагентским статьям. Корме того, с ноября 2025 года он находится за пределами России, но продолжает публиковать сообщения без указания статуса иноагента.

Минюст внес актера в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике.

Трескунов известен ролями в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Гранд» и «Конец света». Ранее РИА Новости выяснило, что за границей актер создал ток-шоу для русской аудитории на немецком видеохостинге, доступное по платной подписке.