На текущий момент «Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории, обогнав «Богемскую рапсодию» (911 млн долларов), а также самым успешным фильмом, основанным на реальных событиях, превзойдя «Оппенгеймера» (975 млн долларов). Для студии Lionsgate это первый проект, преодолевший миллиардный рубеж, и одновременно ее крупнейший релиз за все время. Ранее лидерами студии оставались «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (865 млн) и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (850 млн).