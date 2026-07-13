Фильм «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона, преодолел отметку в 1 миллиард долларов мировых кассовых сборов, став первым биографическим проектом, достигшим такого результата в истории кино.
По данным бокс-офиса, картина собрала 629,8 млн долларов за пределами США и ещё 371,8 млн на домашнем рынке, доведя общие сборы до 1,001 млрд долларов. Таким образом, проект не только установил рекорд среди биографических фильмов, но и закрепился в числе главных коммерческих хитов года.
Картина демонстрировала сильные результаты с момента релиза в апреле. Уже в первый уик-энд «Майкл» собрал 97 млн долларов в США и 217 млн по всему миру, обновив рекорд для музыкальных биографий, ранее принадлежавший «Straight Outta Compton» (60 млн долларов в 2015 году). Устойчивый интерес аудитории и положительные отзывы обеспечили фильму долгую кассовую жизнь в период летнего киносезона.
На текущий момент «Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории, обогнав «Богемскую рапсодию» (911 млн долларов), а также самым успешным фильмом, основанным на реальных событиях, превзойдя «Оппенгеймера» (975 млн долларов). Для студии Lionsgate это первый проект, преодолевший миллиардный рубеж, и одновременно ее крупнейший релиз за все время. Ранее лидерами студии оставались «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (865 млн) и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (850 млн).
Производством фильма занималась Lionsgate, которая также отвечала за прокат в Северной Америке, тогда как международным дистрибуцией занималась Universal. По словам главы Lionsgate Motion Picture Group Адама Фогельсона, успех картины подтверждает устойчивый интерес аудитории к фигуре Майкла Джексона и силу кинотеатрального проката как формата.
В 2026 году «Майкл» стал лишь вторым фильмом, преодолевшим миллиардную отметку: ранее это удалось анимационному хиту Universal «Супер Марио: Галактика» (1,008 млрд долларов). В ближайшее время к ним может присоединиться «История игрушек 5», уже собравшая около 879 млн долларов.
Режиссером картины выступил Антуан Фукуа. Лента охватывает путь Джексона от участия в Jackson 5 до статуса поп-иконы. Главную роль исполнил Джаафар Джексон — племянник артиста, для которого проект стал актерским дебютом. Образы родителей музыканта воплотили Колман Доминго и Ниа Лонг. На фоне коммерческого успеха в индустрии обсуждается возможное продолжение франшизы.