Умер актер из «Мухтара» Иван Кушнерук

Кушнерук родился в Лунинце (Брестская область, Беларусь), окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств. С 2015 года служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, где был занят в спектаклях «Шляхтич Завальня», «Первый», «Две души», «Стражи Тадж-Махала», «Школа налогоплательщиков» и других. В 2020 году покинул театр. Известен по ролям в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».