Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из «Мухтара» Иван Кушнерук

Ему было 34 года
Иван Кушнерук
Иван КушнерукИсточник: Соцсети

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Актер Иван Кушнерук, известный по роли Сергея в сериале «Мухтар. Новый след», умер 28 июня в возрасте 34 лет. Об этом ТАСС сообщил режиссер Сергей Землянский.

«Да, он действительно скончался. [Это произошло] 28 июня», — сказал Землянский.

Кушнерук родился в Лунинце (Брестская область, Беларусь), окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств. С 2015 года служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, где был занят в спектаклях «Шляхтич Завальня», «Первый», «Две души», «Стражи Тадж-Махала», «Школа налогоплательщиков» и других. В 2020 году покинул театр. Известен по ролям в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».