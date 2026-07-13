Умер актер из «Мухтара» Иван Кушнерук

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Актер Иван Кушнерук, известный по роли Сергея в сериале «Мухтар. Новый след», умер 28 июня в возрасте 34 лет. Об этом ТАСС сообщил режиссер Сергей Землянский.
«Да, он действительно скончался. [Это произошло] 28 июня», — сказал Землянский.
Кушнерук родился в Лунинце (Брестская область, Беларусь), окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств. С 2015 года служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, где был занят в спектаклях «Шляхтич Завальня», «Первый», «Две души», «Стражи Тадж-Махала», «Школа налогоплательщиков» и других. В 2020 году покинул театр. Известен по ролям в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».