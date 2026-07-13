Безруков сыграет бывшего миллиардера в сериале «Пятерка»

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Безруков исполнит роль бывшего миллиардера Анатолия Никодимова в новом сериале «Пятерка», сценарий к которому написали Сергей и Дмитрий Минаевы. Съемки проекта уже начались, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кион».
«Онлайн-кинотеатр “Кион”, ON Студия и компания “Медиаслово” объявляют о начале съемок сериала “Пятерка” — драмы о невольном союзе афериста высшего класса с обманутой им клиенткой. Главные роли в сериале исполняют Сергей Безруков и Анастасия Белоусова», — говорится в сообщении.
По сюжету бывший миллиардер Никодимов оказывается заперт внутри пятитысячной купюры нового образца. Общаться он может только с потерявшей работу девушкой Катей, в руках которой оказалась банкнота. Герои заключают сделку: она помогает ему выбраться из купюры, а взамен Никодимов обещает сделать ее богатой. Однако Кате предстоит решить, готова ли она добиться богатства ценой лжи и манипуляций.
Режиссер Кирилл Кемниц отметил, что сериал обращается к теме алчности через современные реалии социальных сетей.
«“Пятерка” — это история про алчность, а про нее сегодня ничего выдумывать не надо. Достаточно открыть социальные сети и увидеть повсюду обещания быстрых денег и успешного успеха. Материал в этом плане почти документальный: за каждой такой историей стоят реальные люди, которые поверили шарлатанам и потеряли деньги, друзей, а иногда даже и семью», — сказал Кемниц.
По словам Безрукова, его привлек необычный образ героя. «Сценарий мне очень понравился, он в стиле Сергея Минаева. Это неожиданный для меня образ, и я как раз люблю такое, герой проходит определенное перерождение, он в каком-то смысле попадает внутрь себя, сталкивается с проблемами, с шансами, которые когда-то упустил, и с последствиями своего выбора. Самое главное, что у него уже немаленький жизненный опыт, но он готов меняться, ведь никогда не поздно начать жизнь сначала», — подчеркнул артист.
В сериале также задействованы актеры Ирина Старшенбаум, Иван Добронравов, Николай Шрайбер, Владимир Пермяков и другие. Производством занимаются ON Студия и компания «Медиаслово». Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре «Кион».