Безруков сыграет бывшего миллиардера в сериале «Пятерка»

По словам Безрукова, его привлек необычный образ героя. «Сценарий мне очень понравился, он в стиле Сергея Минаева. Это неожиданный для меня образ, и я как раз люблю такое, герой проходит определенное перерождение, он в каком-то смысле попадает внутрь себя, сталкивается с проблемами, с шансами, которые когда-то упустил, и с последствиями своего выбора. Самое главное, что у него уже немаленький жизненный опыт, но он готов меняться, ведь никогда не поздно начать жизнь сначала», — подчеркнул артист.